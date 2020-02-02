Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İstanbul’un sağlam zemine sahip noktalarından Riva’da hayata geçirilen Düşler Vadisi Riva projesi, aile öncelikli bir konseptle geliştirilerek az katlı bir yapıda tasarlandı. Mimarisi, donatıları ve doğayla iç içe olan konumu projeyi güvenli ve yaşanabilir yapılaşma alanında örnek niteliğinde kılıyor.

Emlak Konut GYO güvencesi ve Yılmaz İnşaat Riva Deresi ve Karadeniz manzarasına hakim bir noktada, Galatasaray Spor Kulübü’nün Riva’daki arazisi üzerinde geliştiriliyor.

1 milyon 157 bin metrekare üzerinde geliştirilen villa projesinin içinde 70 bin metrekare park ve 207 bin metrekare özel orman alanı ile birlikte doğal su kaynakları yer alıyor.

Doğayla iç içe bir yaşam sunacak Düşler Vadisi’nin ilk etabında 509 villa yer alacak. Proje, estetik mimarisi, az katlı yapısı ve zengin peyzaj alanlarıyla Riva’nın yenilenen çehresinde örnek teşkil edecek. Projede 152 metrekareden 396 metrekareye kadar değişen villa seçeneklerine yer veriliyor. Natamam şekilde yapılacak villalar, alıcının tercihine göre istediği dekorasyon paketini satın alarak villasını hazır teslim alabilecek. Bölgenin ekolojik özelliğine bağlı, doğa ile iç içe yatay bir konseptte planlanan projenin ilk etabı 3 yıl içinde tamamlanacak.

YILMAZ: GÜVENLİ VE KONFORLU BİR YAŞAM ALANI AMAÇLADIK

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, “Güvenli yapılaşmada bir örnek hâline gelen Düşler Vadisi Riva projemizi, İstanbul’un zemin haritasında sağlam zemin olarak tespit edilen bölgelerinden Beykoz-Riva’da hayata geçiriyoruz. Bu projemizde öncelikli olarak güvenli ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmayı amaçladık. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO güvencesinde inşa ettiğimiz Düşler Vadisi Riva, tarihi ve yeşil dokusuyla İstanbul’un bakir alanlarından Riva’da konumlanıyor. Riva’nın doğal yapısını koruyarak tasarladığımız villalarımızla çocuklu ailelerin konforunu ön planda tuttuk” dedi.