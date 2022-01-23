Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Sektör temsilcileri pandemi ve ekonomik dalgalanma sürecinde yatırımcıların konut sektörüne olan ilgisinin arttığını belirtiyor. Sektörde inşaat maliyetlerinin artması ile önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının yükseleceği beklentisi hâkim. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Türkiye’de yatırım aracı olarak dolara ilginin olduğunu, ancak gayrimenkulün önüne geçemediğini söyledi. Gayrimenkulün her zaman yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü ifade eden Çetinsaya “Örnek verecek olursak geçmiş yıllara yönelik TÜİK verilerini incelediğimizde 250 alt sektörü içinde barındıran inşaat sektöründeki emtia fiyatlarının özellikle son dönemde dolardan daha hızlı bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Bu veriler bize emtia oranlarının dövizden daha çok arttığını, gayrimenkulün getirisinin ise hem emtia, hem de dolardan daha çok yüksek prim yaptığını göstermektedir. Uzun dönemde her daim en çok konutun kazandırdığını, başta dolar olmak üzere diğer yatırım araçlarının istenilen seviyede kazandırmadığını görebiliyoruz. Özetlersek, dün olduğu gibi bugün de gayrimenkul; dijital para, döviz, altın, borsa gibi yatırım araçlarının çok daha üstünde bir kazanç potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

FİYATLARDA İVME OLACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan EgeYapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı “Dövizde ciddi hareketlenmeler olabilir, bu borsada da olabilir. Bunlar kısa dönemli yatırımlar için alternatif olabilir. Ancak güvenli bir yatırım isteyen tüketici için en doğru yatırım aracı gayrimenkul olur. Gayrimenkul nihayetinde elle tutulan bir ürün olduğu için bu ürünün bir maliyeti var. İnşaat maliyetlerine baktığımız zaman önümüzdeki dönemde fiyatlarda bir ivme olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki yıllarda da gayrimenkul ve konut hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. Markalı konut üreticilerinin çoğu yeni projelerini hayata geçirmeye başladı” diye konuştu.

DOLARDAN DAHA KÂRLI

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer ise “Gayrimenkul satın alan tüm müşterilerimiz çok büyük kazançlar elde etti, ek olarak kira getiri artısına da sahip oldular. Dolar aslında bir yatırım aracı değil, zaman zaman korunma amacıyla dolara giriş olabiliyor. Gayrimenkul yatırımının bir finansal koruma aracı olduğunu hep söylüyoruz. Artık finans piyasası da, hem ülkemizde hem de dünyada artık konut yatırımını tavsiye ediyor” açıklamasını yaptı.

Konut maliyeti yüzde 40-50 artacak Pandemi döneminde sekteye uğrayan konut üretimi, yeni projelerin peş peşe devreye alınmasıyla hızlanıyor. İstanbul ve İzmir’de iki yıl içinde yaklaşık 7 milyar TL değerinde 7 projelik yatırım hamlesini başlatan Ege Yapı, yatırım zincirinin ilk halkası olan ModernYaka projesini satışa çıkardı.

Arap iş insanları konuta geliyor Türk ve Arap Ülkeleri İş Birliği Derneği (TÜRAP) ve TurabExpo, 16. Türk-Arap İş Birliği Zirvesi’nde 22 Arap ülkesi ve 7 Türk Cumhuriyeti’nden binlerce yatırımcıyı Türkiye’deki gayrimenkul firmalarıyla buluşturacak.