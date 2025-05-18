Lojistik depoları yatırımcı radarında! Pazar büyüdü, talep arttı...

Ticari gayrimenkullerin yüzde 25’ini oluşturan lojistik depoların değeri hızla artıyor.

Gelişen metropoller, artan ihracat ve yükselen nüfus nedeniyle lojistik depolarına ilgi artıyor. e-Ticaret ve hızlı tüketim malları sektörleri bu alanı destekliyor.

"PAZARIN % 25'İNİ OLUŞTURUYOR"

Sektör temsilcileri: Son yıllarda ticari gayrimenkul pazarında lojistik depoların önemi giderek artıyor. Özellikle e-Ticaret’in hızlı büyümesi, depo ve dağıtım alanlarına olan ihtiyacı katladı. Gelişen metropoller, artan ihracat ve nüfus yoğunluğu, lojistik altyapının güçlenmesini zorunlu hâle getirdi. Bugün itibarıyla lojistik depolar, ticari gayrimenkul pazarının yaklaşık %25’ini oluşturuyor ve bu oran önümüzdeki beş sene içinde daha da yükselecek gibi görünüyor” ifadelerini kullanıyor.