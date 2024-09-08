Müteahhitler isyanda! İnşaat malzemelerine zam yağıyor

Müteahhitler girdi maliyetlerindeki artışlardan dolayı şikâyet ediyorlar. Ticaret Bakanlığının çimento ve demir üreticilerine kestikleri cezalara rağmen, zamlar tüm hızıyla sürüyor.

Elektriğe yıl sonuna kadar bir zam daha gelir mi? Enejisa CEO'su cevapladı

Elektriğe yıl sonuna kadar bir zam daha gelir mi? Enejisa CEO'su cevapladı

Sektör oyuncuları konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda “Maliyetler katlanarak büyüyor. Geçen yılın sonunda 10 bin lira civarında olan inşaat demirinin tonu şu anda 30 bin Türk lirasına ulaştı. Beton fiyatlarındaki artış demirden geri kalmadı. Kum, çakıl, kırma taş gibi malzemelere verilen genel adıyla agrega da fiyatlar 10 kat zamlandı” diyor.

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BORSAYA BİR BAKIN!

Girdi maliyetlerindeki artışın üretime darbe vurduğunu söyleyen yetkililer “İnşaata başlama kararı alan şirketler maliyet hesabı yaparken harcama kalemlerini hesaplayamaz duruma geldi. Büyük firmalar ayakta durmayı başarıyor. Ancak büyüklere nazaran daha küçük müteahhitler zor durumda. Borsada işlem gören çimento ve demir-çelik şirketlerinin son 1-2 yıldır kârlılık oranları yüzde 1.000’in üzerinde. Bu da onların ne yaptığını ortaya koymuş oluyor” diyor.