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Haberler > Emlak > Müteahhitler isyanda! İnşaat malzemelerine zam yağıyor

Müteahhitler isyanda! İnşaat malzemelerine zam yağıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Müteahhitler isyanda! İnşaat malzemelerine zam yağıyor
Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müteahhitler girdi maliyetlerindeki artışlardan dolayı şikâyet ediyorlar. Ticaret Bakanlığının çimento ve demir üreticilerine kestikleri cezalara rağmen, zamlar tüm hızıyla sürüyor.

Sektör oyuncuları konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda “Maliyetler katlanarak büyüyor. Geçen yılın sonunda 10 bin lira civarında olan inşaat demirinin tonu şu anda 30 bin Türk lirasına ulaştı. Beton fiyatlarındaki artış demirden geri kalmadı. Kum, çakıl, kırma taş gibi malzemelere verilen genel adıyla agrega da fiyatlar 10 kat zamlandı” diyor.

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Girdi maliyetlerindeki artışın üretime darbe vurduğunu söyleyen yetkililer “İnşaata başlama kararı alan şirketler maliyet hesabı yaparken harcama kalemlerini hesaplayamaz duruma geldi. Büyük firmalar ayakta durmayı başarıyor. Ancak büyüklere nazaran daha küçük müteahhitler zor durumda. Borsada işlem gören çimento ve demir-çelik şirketlerinin son 1-2 yıldır kârlılık oranları yüzde 1.000’in üzerinde. Bu da onların ne yaptığını ortaya koymuş oluyor” diyor.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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