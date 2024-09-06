Elektriğe yıl sonuna kadar bir zam daha gelir mi? Enejisa CEO'su cevapladı

Enejisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, katıldığı programda "Elektriğe yıl sonuna kadar bir zam daha gelir mi?" sorusuna cevap verdi.

Elektrik fiyatlarına temmuzda gelen zammın ardından gözler yıl sonuna kadar zam olup olmayacağına çevrildi. Vatandaşın merak ettiği konuyla ilgili sektör temsilcilerinden açıklama geldi. Enejisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, CNBC-e yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayçöl, "Elektriğe yıl sonuna kadar bir zam daha gelir mi" sorusuna cevap verdi.

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HAZİNE'YE 5-10 MİLYAR DOLARLIK YÜK

İhsan Erbil Bayçöl elektrikte hane tüketiminin yüzde 70-75'inin devlet tarafından sübvanse edildiğini, doğalgazda meskenler için yüzde 50 üzerinde sübvansiyon olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Bu kabaca Türkiye'nin hazinesine 5-10 milyar dolar yük oluşturması demek. Hazine için de zor bir denklem var. Bu yükü yönetmek, bir yandan o yükün bir kısmını toplumla paylaşmak, bunu yaparken de enflasyona sebebiyet vermeme denklemi var.

"ELEKTRİĞE ZAM İHTİYACI VAR"

Yıl sonuna kadar zam olup olmayacağını kestirmenin zor olduğunu belirten Bayçöl, "Zam ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim. Elektrikte meskende yüzde 70 seviyesinde sübvansiyon var. Tüm sistemde yüzde 50 sübvansiyon var. Kademeli olarak sübvansiyonlu dünyadan çıkacağız, OVP'de onun sinyalleri veriliyor. Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren konutta yüzde 38 zam yapılmıştı. 100 kilowatt tüketim yapan bir hanenin tüketim bedeli yüzde 38 artarak 207,33 liraya yükselmişti." ifadelerini kullandı.