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Orta Vadeli Program'da kredi kartı limiti detayı! Yüksek rakamlar tarihe karışacak 

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Ekonomi Haberleri

Ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da kredi kartlarıyla ilgili dikkat çeken bir detay yer aldı. Yeni programa göre, ekonomi yönetimi kredi kartı limitleriyle ilgili düzenlemeye gidecek. Eskisi gibi yüksek limitler verilmeyecek. Limitler tek bir şarta göre belirlenecek. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün 2025, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Türkiye ekonomisi için büyüme ve enflasyon gibi hedeflerin paylaşıldığı programda önemli detaylar yer aldı.

ENFLASYON VE BÜYÜME HEDEFLERİ 

OVP'de 2024'te enflasyonun yüzde 41,5'e, 2025'te yüzde 17,5'e, 2026'da yüzde 9,7'ye, 2027'de ise yüzde 7'ye gerilemesi beklenirken, büyümenin ise 2024'te yüzde 3,5, 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4,5, 2027'de yüzde 5 olması hedefleniyor.

 

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE AYAR 

OVP'de en dikkat çeken detaylardan biri de kredi kartı limitleriyle ilgili oldu. Habertürk'te yer alan habere göre,  programın satır aralarında kredi kartı limitlerinin kısılacağına dair cümleler yer alıyor. 

Orta Vadeli Program'da kredi kartı limiti detayı! Yüksek rakamlar tarihe karışacak  - 1. Resim

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE GELİR AYARI 

Şu anda vatandaşların, tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti; kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise aylık gelirin 4 katını geçemiyor. Ancak bu gelir mutlaka ücret geliri değil. Bu yüzden bir çok vatandaşın aylık ücretinin kat be kat fazla kart limiti olduğu biliniyor.

Limit ise harcama yani tüketim demek. Vatandaşlar kimi zaman zorunluluktan kart ile borçlanarak tüketimini artırıyor. OVP ise gelirin çok üstüne çıkan kart limitine düzenleme getirileceğini belirtiyor.

SGK DİKKATE ALINACAK 

Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunu artırmak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonun sağlanacağı vurgulandı. Vatandaşların gerçek ücretleri SGK'ya bildirildiği için ekonomi yönetimi böylece limitlerin gerçek gelire göre belirlenebileceğini hesaplıyor. Bu durum bir çok vatandaşın kart limitinin tıraşlanacağı anlamına geliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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