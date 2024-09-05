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Haberler > Ekonomi > OVP'de dikkat çeken detay! 2024, 2025, 2026 ve 2027'de dolar kaç lira olacak?

OVP'de dikkat çeken detay! 2024, 2025, 2026 ve 2027'de dolar kaç lira olacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
OVP&#039;de dikkat çeken detay! 2024, 2025, 2026 ve 2027&#039;de dolar kaç lira olacak?
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program'da dikkat çeken bir detay yer aldı. OVP'de yer alan verilere göre 2024, 2025 ve 2026 ve 2027 dolar kuru tahminleri belli oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ı açıkladı. Türkiye ekonomisin yol haritasının belirlendiği programda dikkat çeken detaylar yer aldı.

KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 

OVP'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem TL bazında hem dolar bazında rakamlarla ifade edildi. Buna göre kişi başına milli gelirin 2024'te 15.551 dolar, 2025'te 17.028 dolar, 2026'da 18.990 dolar ve 2027'de 20.420 dolar olması hedefleniyor.

2024, 2025, 2026 VE 2027 DOLAR KURU TAHMİNLERİ 

Bu rakamlarla hesaplama yapıldığında; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri de belli oldu. Dolar kuru tahmini 2024'te 33.22 TL, 2025'te 42.01 TL, 2026'da 44.41 TL ve 2027'de 46.86 TL oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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