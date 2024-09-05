Ekonomide 3 yıllık yol haritası! Orta Vadeli Program açıklanıyor...

Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritasının belirleyen Orta Vadeli Program belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni programın temel hedeflerini ve politika alanlarını açıklıyor. İşte detaylar...

2025-2027 dönemini kapsayan yeni "Orta Vadeli Program" açıklanıyor. Yeni programı kamuoyuna duyurmak için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programın ana çerçevesinin değişmeyeceğini vurguladı. 3 temel noktada güncelleme mesajı verdi. Peki ekonomide 3 yıllık yeni yol haritası nasıl olacak? Beklentiler ne yönde?

Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Bu Programın amacı, makroekonomik politikaları belirlemek ve temel ekonomik büyüklükleri, gelir-gider tahminlerini, bütçe dengesini ve borçlanma durumunu ele almaktır. Ayrıca, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içermektedir.

OVP, makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ile öncelikli reform alanlarını ve takvimini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için belirlenen politikalar ve reformlar, önümüzdeki üç yıllık dönemde ekonomimizin yol haritasını oluşturacaktır.

BEKLENTİLER GERÇEKLEŞMİŞTİR

Geçtiğimiz dönemdeki OVP'yi değerlendirdiğimizde son 1 yıldaki beklentiler gerçekleşmiştir. Buda programımız öngörülebilirliğini ortaya koymuştur. Büyümedeki dengelenme ile birlikte cari işlemler dengesi beklentilerin altında gerileyerek olumlu anlamda gelişmiştir. İşsizlik oranları hedeflediğimizin altında gerçekleşmiştir. Makro ekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler yatırımcıların ülkemize bakış açışını değiştirmiştir. Ülkemizin kredi notları ve risk puanı gerilemiştir.

GÜÇLÜ BÜYÜME

Ekonomi üzerindeki olumlu sonuçları net bir şekilde ortaya konmuştur. Programımız başarı ile çalışmakta ve sonuç elde etmektedir. 2023'teki küresel ve bölgesel zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi güçlü büyüme kaydetti. Deprem felaketine ve küresel olumsuz gelişmelere rağmen, ekonomimiz yüzde 5,1 oranında büyüyerek 14 yıl boyunca kesintisiz büyüme sürecini devam ettirmiştir. 2024 yılının ilk yarısında milli gelir büyümesi yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiş olup, ekonomimizin sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ettiğini göstermektedir.

DEZENFLASYON SÜRECİ ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Enflasyon tarafında ise, geçiş dönemi tamamlanmış ve dezenflasyon dönemi başlamıştır. 2024 yılının Ağustos ayı itibarıyla birikimli TÜFE artış oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre gerileyerek yüzde 52 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, dezenflasyon sürecinin etkili olmaya başladığını göstermektedir. Eylül ve sonrası bu eğilimin sürmesini bekliyoruz.

TL'YE OLAN GÜVEN ARTIYOR

TL'ye olan güven geçtiğimiz dönemde önemli ölçüde artmıştır. TL mevduatların payı dikkat çeken biçimde artmıştır. TL mevduatları yüzde 53,6'ya kadar yükselmiştir. Bu oran TL olan güvenin arttığını göstermektedir. Özellikle TL'nin güçlenmesi enflasyonla mücadelede önemlidir.

REZERVLER VE RİSK PRİMİ

Rezervlerde önemli gelişmeler yaşandı. Brüt uluslararası rezervler Mayıs 2023'te 98,5 milyar dolar iken 23 Ağustos 2024 itibarıyla 150,4 milyar dolara kadar yükselmiştir. Risk primi ise Mayıs 2023'te 703 puan iken Eylül 2024 itibarıyla 283 puana düşmüştür. Bu gelişmeler ekonomide işlerin doğru olduğunu ve piyasaya olumlu yansıdığını göstermektedir.

BÜTÇE AÇIĞI

2003-2023 yılları arasında bütçe dengesi ortalama olarak GSYH’nin yüzde 2,6’sı seviyesindeydi. 2023 yılı için Bütçe Kanunu ile öngördüğümüz bütçe açığı yüzde 3,5 iken yaşanan deprem felaketi ve bunun ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin yansımasıyla Eylül ayında OVP’de yüzde 6,4 oranında bir bütçe açığı öngörülmüştür. Bu dönemde, deprem felaketi, emekliliğe hak kazanma koşullarına yönelik düzenlemeler ve kamu personeline yönelik ücret artışlarına dair düzenlemeler sonrası artan kamu harcamaları, bütçe dengesinin bozulmasına yol açmıştır.

Bütün bunlara rağmen, alınan tedbirler ve uygulanan maliye politikalarıyla 2023 yılının Aralık ayı itibarıyla bütçe açığı yüzde 5,2'ye gerilemiştir. Bu rakamın yüzde 3,6’lık kısmı doğrudan deprem etkisinden kaynaklanmıştır. Bununla birlikte, bu amaçla yapılan harcamalar geçici özellik taşıdığından yapısal dengeyi bozmamaktadır. Ayrıca depreme yönelik harcamaların önemli bir kısmı yatırım niteliği taşımaktadır.

YENİ OVP'NİN TEMEL HEDEFLERİ

Yeni programımızın makroekonomik politika çerçevesi ve temel hedefleri şöyle:

Enflasyonun kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi

Büyüme potansiyelinin enflasyonist baskı oluşturmadan yükseltilmesi

Beşeri sermayenin güçlendirilmesi

Sabit sermaye yatırımlarının artırılması

Toplam faktör verimliliğinin artırılması

Yapısal reformlarla verimliliğe dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması

Deprem sonrası yeniden inşa ve ihya çalışmaları

Orta-üst gelir grubundan üst gelir grubuna çıkılması

Gelirin tüm kesimlere adil bir şekilde dağılımı

Para, maliye ve gelirler politikalarının güçlü eşgüdümü

Demografik fırsat penceresinden azami düzeyde faydalanılması

OVP'NİN TEMEL POLİTİKA ALANLARI

Makroekonomik ve finansal istikrarın kalıcı hale getirilmesi

Kamu mali reformlarının hayata geçirilmesi

Ar-Ge yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi

Yeşil ve dijital ekonomiye geçişe yönelik teknolojik dönüşümün sağlanması

Beşeri sermayenin güçlendirilmesi

İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi

İş ve yatırım ortamının iyileşmeye devam edilmesi

Ekonomide kayıt dışılığın azaltılması

https://www.youtube.com/watch?v=2-PxQVVcr6A

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