Cevdet Yılmaz'dan büyüme mesajı: "Tüketimden, üretim ekonomisine geçiş sürecek"

İlk çeyrekte yüzde 5.3 büyüyen Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 2.5 oranında büyüdü. Büyüme rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçiş çabalarının devam edeceğini söyledi. Yılmaz aynı zamanda 2025-2027 dönemi OVP'yi yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 mevsimsel artış kaydederek yüzde 2,5 büyüdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, büyüme rakamlarını, enflasyon ve OVP'ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yılmaz, tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçiş çabalarının devam edileceği mesajını verdi.

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"CARİ AÇIK OVP BEKLENTİSİNDEN ÇOK DAHA HIZLI DÜŞÜYOR"

Türkiye'nin yüzde 5,1 reel büyümeyle milli gelirin 1,1 trilyon doları aştığını aktararak, kişi başına düşen milli gelirin bir önceki yıla göre 2584 dolar artarak 13 bin 243 dolara ulaştığını ve Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadele adımları kapsamında Orta Vadeli Programımızda öngörülen çerçevede makroekonomik dengelenme sürmektedir. Bu çerçevede net ihracatın büyümeye katkısı ithalatta görülen yavaşlamaya bağlı olarak 1,3 puan olmuştur. Nitekim son dönemde alınan politikalarla cari açığımız OVP öngörümüzden çok daha hızlı düşmektedir. Bugün açıklanan ağustos ayı geçici dış ticaret verilerine göre, ihracatımız 2024 Ağustos'ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalatımız da yıllık bazda yüzde 10,8 azalışla 27 milyar dolar oldu.

İhracatımızın yıllıklandırılmış değeri ağustos ayında 262 milyar dolara yükselirken, 2023 yılı mayıs ayında yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 122,2 milyar dolarla zirveyi gördükten sonra kademeli bir şekilde azalarak, 2024 Ağustos itibarıyla 78,6 milyar dolar seviyesine geriledi. Dış ticaret açığındaki düşüşle birlikte cari açıktaki daralmanın da önümüzdeki aylarda devam etmesi beklenmektedir."

VATANDAŞIN REFAHI ARTIRACAĞIZ

Yılmaz, üretim yönüyle değerlendirildiğinde, bu yılın ikinci çeyreğinde inşaat dahil hizmetler sektörünün yüzde 2,5, tarım sektörünün yüzde 3,7 büyüme kaydettiğini, sanayi sektöründe ise takvim ve köprü günlerinin de etkisiyle yüzde 1,8 daralma yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Siyasi istikrar ve öngörülebilirlik çerçevesinde büyüme performansımızın 16 çeyrektir aralıksız devam ederek, depremin olumsuz etkilerini kısa sürede bertaraf etmesi memnuniyet vericidir. Önümüzdeki dönem için makroekonomik istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kapsamda üçüncü çeyreğe yönelik öncü göstergeler, talepteki dengelenmenin devamıyla beraber talebin enflasyon üzerindeki daraltıcı etkisinin süreceğine işaret etmektedir. Sürdürülebilir büyümenin tesisi açısından fiyat istikrarının tesisiyle üretim, tüketim ve yatırım kararlarının sağlıklı bir şekilde alınması desteklenecek, ekonomide kaynak dağılımı etkinleştirilecektir.

TÜKETİM EKONOMİSİNDEN ÜRETİM EKONOMİSİNE

Programımız doğrultusunda büyümenin kompozisyonunu da öngördüğümüz şekilde özel tüketim harcamalarının görece az arttığı, yatırımlarda ise yüksek artışların kaydedildiği bir yapıda gerçekleşmesini sağlayacağız. Tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçiş çabalarımıza devam edeceğiz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi güçlendirerek vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulayacağız."

2025-2027 OVP'Yİ YAKIN ZAMANDA DUYURACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu kapsamda hedeflerine ulaşacakları yol haritasını içeren güncellenmiş 2025-2027 dönemi OVP'yi yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.