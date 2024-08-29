Ekonomik güven endeksi 3 yılın dibinde
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ekonomik güven endeksi temmuzda yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı. Böylece endeks mayıs 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomiye ilişkin kritik veriyi açıkladı. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 94,4 iken, ağustos ayında %1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı.
Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi %0,6 oranında artarak 76,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak 98,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında artarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi