Ekonomik güven endeksi 3 yılın dibinde

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 10:19 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Ekonomik güven endeksi temmuzda yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı. Böylece endeks mayıs 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.