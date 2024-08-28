Dış ticaret rakamlarını değerlendirdiler! Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'ten kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret açığının temmuzda 7.3 milyar dolar gerilemesini değerlendirdi. Yılmaz, "Ekonomimizi güçlendirmek adına emin adımlarla ve kararlıkla ilerliyoruz" derken, Şimşek ise, "Ana hedefimiz olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat %7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı %41,8 azalarak 12 milyar 532 milyon dolardan, 7 milyar 295 milyon dolara geriledi. Ekonomide umut veren gelişme sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten peş peşe değerlendirme geldi.

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YILMAZ: EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Yılmaz, atılan adımların meyvelerini verdiğini belirtti. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Uyguladığımız politikaların beklentileri olumlu yönde etkilediği ve öngörülebilirliğin arttığı ekonomik ortamda ihracatımız gelişmeye devam ediyor.

TÜİK verilerine göre ihracatımız 2024 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değeri olarak kaydedildi. İthalatımız da temmuz ayında yıllık bazda yüzde 7,8 azalışla 29,8 milyar dolar oldu.

İhracatımızın yıllıklandırılmış değeri temmuz ayında 261,5 milyar dolara yükselirken, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 82,4 milyar dolar seviyesine geriledi.

Cari açık başta olmak üzere risklerin azaldığı bir ortamda, dövize erişim artarken, dış finansmanın maliyeti düşüyor.

Tesis ettiğimiz ekonomik istikrar ve güven ortamında ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefimiz ve istihdam dostu politikalarımız doğrultusunda ekonomimizi daha da güçlendirmek için emin adımlarla ve kararlılıkla ilerliyoruz."

BAKAN ŞİMŞEK: ANA HEDEF FİYAT İSTİKRARI

Bakan Şimşek ise ana hedefin fiyat istikrarına ulaşmak olduğunu söyledi. Şimşek şunları aktardı:

"Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik.

Temmuzda yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar geriledi. Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor.

Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor.

Ana hedefimiz olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacağız."