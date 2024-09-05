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OVP'de kritik güncelleme! Yıl sonu enflasyon tahminleri değişti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
OVP&#039;de kritik güncelleme! Yıl sonu enflasyon tahminleri değişti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orta Vadeli Program'da enflasyon hedeflerinde değişikliğe gidildi. 2024 sonu enflasyon tahmini bir önceki programa göre yüzde 8,5 arttı. Programda 2025 ve 2026 enflasyon tahminleri de artırıldı. İşte detaylar...

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı sunumda dikkat çeken detaylar yer aldı.

ENFLASYON HEDEFLERİ GÜNCELLENDİ 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı toplantıda 2024, 2025 ve 2026 enflasyon hedefleri güncellendi.

2024 SONU İÇİN DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ 

Bir önceki Orta Vadeli Program'da 2024 için enflasyon beklentisi yüzde 33 iken bu programda beklenti yüzde 41,5'e yükseldi. Böylece enflasyon tahmininde yüzde 8,5'lik bir yükseliş oldu. 

OVP'de kritik güncelleme! Yıl sonu enflasyon tahminleri değişti - 1. Resim

2025 VE 2026 ENFLASYON TAHMİNLERİ DE YÜKSELDİ 

2025 enflasyon tahmini ise yüzde 15,2'den yüzde 17,5'e yükseldi. 2026 tahmini de yüzde 8,5'ten yüzde 9,7'ye çıktı. 2027 enflasyon tahmini ise yüzde 7 olarak açıklandı.

ENFLASYON ŞU AN YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını 2 gün önce açıklamıştı. TÜFE geçen ay yüzde 2,47 artarken, yıllık bazda yüzde 51,97'ye gerilemişti. 

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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