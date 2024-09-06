Ocak hesabı değişti! İşte emekliyi bekleyen zam oranı

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseldi. Bu güncelleme ile birlikte emekli zammı hesabı da değişti. Peki bu tahmin doğrultusunda emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'ı açıkladı. Programının ana hedefinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğu belirtilirken, enflasyon tahminlerinde de güncellemeye gidildi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ

OVP'de 2024'te enflasyonun yüzde 41,5'e, 2025'te yüzde 17,5'e, 2026'da yüzde 9,7'ye, 2027'de ise yüzde 7'ye gerilemesi bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMINDA HESAP DEĞİŞTİ

Enflasyon tahminlerindeki güncelleme ile birlikte emekli zammı hesabı da değişti. Peki emekliler ocakta ne kadar zam alacak. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e anlattı. Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Emeklilerimizin ocak ve temmuz zammı olmak üzere yılda 2 defa enflasyon oranında maaş farkları oluşmaktadır. OVP’de güncellenen 2024 yıl sonu enflasyon rakamı olan %41,5 üzerinden 2024’ün ilk yarıyılı olan % 24,73’lük kısmı soyutladığımız takdirde %13,45’lik bir enflasyon farkı geleceğini tahmin ediyorum.

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REFAH PAYI OLACAK MI?

Refah payının emekli maaşlarına ilave edilmesi ile ilgili bir kanuni düzenleme yoktur. Temmuz zammında da refah payı verilmemişti. Fakat önceki dönemlerde verildiğini bilmekteyiz. Özellikle dar gelirli olan emeklilerimiz için verilmesi gerektiğini vurgulamak isterim.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En son 10 bin TL olan taban aylık 12 bin 500 TL’ye çıkmıştı. Geçmiş dönemde ek ödeme dahil 8.017’TL altında olan kök aylıklarına sıfır zam olacağı riskinden kaynaklı olarak bu şekilde bir düzenleme olmuştu.

OVP'de güncellenen %41,5 yıl sonu enflasyonu ile beraber 2024 ikinci yarıyılı için %13,45 oranında TÜFE verisini hesapladığımız takdirde kök aylığı ek ödeme dahil 11.018 TL altında olan emeklilerimizin yine sıfır zam riski ile karşı karşıya kalacağını tahmin etmekteyim.

Hakkaniyet açısından en düşük taban aylık olan 12.500 TL’ye %13,45 zam farkı olan 1.681 TL’nin eklenmesiyle taban aylığın 14.181 TL olması gerekliliğini vurgulamak isterim. Daha önceki taban aylıklarda küsurat olmadığı için en düşük emekli maaşının 14.500 veya 15.000 TL seviyelerine çıkacağını tahmin ediyorum."