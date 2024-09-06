Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ocak hesabı değişti! İşte emekliyi bekleyen zam oranı

Ocak hesabı değişti! İşte emekliyi bekleyen zam oranı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Ocak hesabı değişti! İşte emekliyi bekleyen zam oranı
Ekonomi Haberleri

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseldi. Bu güncelleme ile birlikte emekli zammı hesabı da değişti. Peki bu tahmin doğrultusunda emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'ı açıkladı. Programının ana hedefinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğu belirtilirken, enflasyon tahminlerinde de güncellemeye gidildi. 

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ 

OVP'de 2024'te enflasyonun yüzde 41,5'e, 2025'te yüzde 17,5'e, 2026'da yüzde 9,7'ye, 2027'de ise yüzde 7'ye gerilemesi bekleniyor. 

Emekli zammında hesap değişti! İşte milyonları ocakta bekleyen zam - 1. Resim

EMEKLİ ZAMMINDA HESAP DEĞİŞTİ 

Enflasyon tahminlerindeki güncelleme ile birlikte emekli zammı hesabı da değişti. Peki emekliler ocakta ne kadar zam alacak. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e anlattı. Yılmaz'ın açıklamaları şöyle: 

Emeklilerimizin ocak ve temmuz zammı olmak üzere yılda 2 defa enflasyon oranında maaş farkları oluşmaktadır. OVP’de güncellenen 2024 yıl sonu enflasyon rakamı olan %41,5 üzerinden 2024’ün ilk yarıyılı olan % 24,73’lük kısmı soyutladığımız takdirde %13,45’lik bir enflasyon farkı geleceğini tahmin ediyorum.

REFAH PAYI OLACAK MI?

Refah payının emekli maaşlarına ilave edilmesi ile ilgili bir kanuni düzenleme yoktur. Temmuz zammında da refah payı verilmemişti. Fakat önceki dönemlerde verildiğini bilmekteyiz. Özellikle dar gelirli olan emeklilerimiz için verilmesi gerektiğini vurgulamak isterim.

Emekli zammında hesap değişti! İşte milyonları ocakta bekleyen zam - 2. Resim

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En son 10 bin TL olan taban aylık 12 bin 500 TL’ye çıkmıştı. Geçmiş dönemde ek ödeme dahil 8.017’TL altında olan kök aylıklarına sıfır zam olacağı riskinden kaynaklı olarak bu şekilde bir düzenleme olmuştu.

OVP'de güncellenen %41,5 yıl sonu enflasyonu ile beraber 2024 ikinci yarıyılı için %13,45 oranında TÜFE verisini hesapladığımız takdirde kök aylığı ek ödeme dahil 11.018 TL altında olan emeklilerimizin yine sıfır zam riski ile karşı karşıya kalacağını tahmin etmekteyim.

Hakkaniyet açısından en düşük taban aylık olan 12.500 TL’ye %13,45 zam farkı olan 1.681 TL’nin eklenmesiyle taban aylığın 14.181 TL olması gerekliliğini vurgulamak isterim. Daha önceki taban aylıklarda küsurat olmadığı için en düşük emekli maaşının 14.500 veya 15.000 TL seviyelerine çıkacağını tahmin ediyorum."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Okul basıp 4 kişiyi öldürmüştü! 14 yaşındaki çocuğa silahı babası hediye etmişNintendo hız kesmiyor! Yeni Nintendo Switch ne zaman duyurulacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeşil altında hasat zamanı! Tarlada kilosu 200 TL - EkonomiYeşil altında hasat zamanı!Türkiye'nin beyaz eşya devi iki fabrikasını kapatıyor! Yüzlerce kişi işsiz kalacak - EkonomiTürkiye'nin beyaz eşya devi iki fabrikasını kapatıyorOrta Vadeli Program'da kredi kartı limiti detayı! Yüksek rakamlar tarihe karışacak  - EkonomiOrta Vadeli Program'da kredi kartı limiti detayıAltın fiyatları için final günü! Kritik ABD verisi 15:30’da… - EkonomiAltın fiyatları için final günü! Gözler saat 15:30'da...BİST100 Fitch sonrası yükselir mi? İlk 1 ayda dikkat çeken fiyatlamalar - EkonomiBorsada parası olanlar dikkat!Dolarda bir ilk! Para nereye gidiyor? KKM ve DTH… İkisi birden! - EkonomiDolarda bir ilk! Para nereye gidiyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...