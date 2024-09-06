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Türkiye'nin e-ticaret devi Getir satılıyor! Yeni sahibi Araplar olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin e-ticaret devi Getir satılıyor! Yeni sahibi Araplar olacak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Mubadala, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret devi Getir'in tamamını almak için harekete geçti. Mubadala, Getir'in tek kontrolünü almak nihai olarak almak için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Mubadala Investment Company PJSC, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünü devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.

250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ALMIŞTI

Getir, 24 Haziran’da 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını açıklamıştı.

Bu yatırım sonrası stratejik bir yeniden yapılanmaya giden Getir, bundan sonra her biri farklı pazar fırsatlarına odaklanan iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceğini duyurmuştu. İlk grubun Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanırken, ikinci grubun ise Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlerini yürüteceği belirtilmişti.

ÇOĞUNLUK HİSSESİNİ ALMIŞTI 

Öte yandan, Getir'in mevcut hissedarlarından Mubadala Investment Company'ın şirkete ek sermaye sağlayarak Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacağı aktarılmıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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