Sigaraya peş peşe zamlar! Paketi 89 liraya kadar çıktı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sigara fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Philip Morris ve JTI grubunun ardından BAT ve TT grubuna ait sigaralara da zam geldi. İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...
Sigara tiryakilerini üzen haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Philip Morris grubuyla başlayan zam furyası JTI grubuyla devam etmişti. Bugün ise 2 gruba daha zam geldi.
BAT VE TT GRUBU DA ZAMLANDI
BAT ve TT grubuna ait sigaraların fiyatları 7 Eylül itibarıyla değişti. Paket başına 3-4 TL zam geldi.
SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE EN UCUZ VE PAHALI SİGARA
- Zammın ardından BAT grubunun en pahalı sigarası 89 TL, en ucuz sigarası 68 TL oldu.
- TT grubunun en pahalı sigarası 74 TL'ye, en ucuzu 63 TL'ye çıktı.
- JTI grubunda en ucuz sigara 67 TL, en pahalı sigara 82 TL.
- Philip Morris grubunda en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigaranın fiyatı ise 81 TL'ye yükseldi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi