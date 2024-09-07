Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Sigaraya peş peşe zamlar! Paketi 89 liraya kadar çıktı 

Sigaraya peş peşe zamlar! Paketi 89 liraya kadar çıktı 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sigaraya peş peşe zamlar! Paketi 89 liraya kadar çıktı 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sigara fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Philip Morris ve JTI grubunun ardından BAT ve TT grubuna ait sigaralara da zam geldi. İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

Sigara tiryakilerini üzen haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Philip Morris grubuyla başlayan zam furyası JTI grubuyla devam etmişti. Bugün ise 2 gruba daha zam geldi. 

BAT VE TT GRUBU DA ZAMLANDI 

BAT ve TT grubuna ait sigaraların fiyatları 7 Eylül itibarıyla değişti. Paket başına 3-4 TL zam geldi. 

Sigaraya peş peşe zamlar! Paketi 89 liraya kadar çıktı  - 1. Resim

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE EN UCUZ VE PAHALI SİGARA

  • Zammın ardından BAT grubunun en pahalı sigarası 89 TL, en ucuz sigarası 68 TL oldu. 
  • TT grubunun en pahalı sigarası 74 TL'ye, en ucuzu 63 TL'ye çıktı. 
  • JTI grubunda en ucuz sigara 67 TL, en pahalı sigara 82 TL.
  • Philip Morris grubunda en ucuz sigara 72 TL, en pahalı sigaranın fiyatı ise 81 TL'ye yükseldi.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Naci Görür'den deprem uyarısı! Üstüne basa basa söyledi: Uzak durunİlkay Gündoğan'dan büyük fedakarlık! Transferin perde arkası ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Analistler ‘hedef fiyat’ verdi! BİST100’de hangi hisseler öne çıkacak? - EkonomiBİST100’de hangi hisseler öne çıkacak?Fitch'den not artırımı! Bakan Şimşek 'Tek ülkeyiz' diyerek duyurdu - EkonomiBakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesiÖzel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor! 80 bin TL'yi görenler var - EkonomiÖzel yurt fiyatları kiralarla yarışıyorİthalat azaltılıyor, yeni tedbirler yolda! Ülkenin geleceği için maden aranacak - EkonomiÜlkenin geleceği için maden aranacakSosyal destek baştan sona değişecek! Para almak için boşananlara sıkı takip başlıyor - EkonomiPara almak için boşananlara sıkı takip başlıyorPlanlı üretime ilave destek! Mazot ve gübre çiftçiye bedava - EkonomiMazot ve gübre çiftçiye bedava
Sonraki Haber Yükleniyor...