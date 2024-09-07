Sigaraya peş peşe zamlar! Paketi 89 liraya kadar çıktı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Eylül 2024 11:34 - Güncelleme: 7 Eylül 2024 11:42 - Güncelleme:

Sigara fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Philip Morris ve JTI grubunun ardından BAT ve TT grubuna ait sigaralara da zam geldi. İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...