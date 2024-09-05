Sigaraya zam geldi! Paket başı 4 lira arttı, işte son fiyatlar...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Eylül 2024 08:14 - Güncelleme: 5 Eylül 2024 08:27 - Güncelleme:

Tiryakileri üzen haber var. Sigaraya bir zam daha yapıldı. Paket başı 3-4 lira arttı. Son sigara fiyatları merak konusu oldu, işte en ucuz sigara...