Sigaraya zam geldi! Paket başı 4 lira arttı, işte son fiyatlar...
Tiryakileri üzen haber var. Sigaraya bir zam daha yapıldı. Paket başı 3-4 lira arttı. Son sigara fiyatları merak konusu oldu, işte en ucuz sigara...
Sigara fiyatlarına peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bir sigara grubunda fiyatlar paket başı 3-4 lira arttı. Zamlı sigara fiyatları listesi sosyal medyada paylaşıldı.
Zam sonrası sigara fiyatlarında son durum merak konusuydu, belli oldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PM sigara grubuna zam geldiğini paylaştı. İşte 5 Eylül sigara fiyatları...
SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?
Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diye yazdı.
Zamlı sigara fiyatları listesine göre, sigara grubunda fiyatlar 3-4 TL arttı. PM sigara grubuna zam bugünden itibaren geçerli olacak.
EN UCUZ SİGARA KAÇ PARA?
Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu.
Unutmayın ki sigara içmek sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için zararlıdır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi