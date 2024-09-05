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Sigaraya zam geldi! Paket başı 4 lira arttı, işte son fiyatlar...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sigaraya zam geldi! Paket başı 4 lira arttı, işte son fiyatlar...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tiryakileri üzen haber var. Sigaraya bir zam daha yapıldı. Paket başı 3-4 lira arttı. Son sigara fiyatları merak konusu oldu, işte en ucuz sigara...

Sigara fiyatlarına peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bir sigara grubunda fiyatlar paket başı 3-4 lira arttı. Zamlı sigara fiyatları listesi sosyal medyada paylaşıldı.

Sigaraya zam geldi! Paket başı 4 lira arttı, işte son fiyatlar... - 1. Resim

Zam sonrası sigara fiyatlarında son durum merak konusuydu, belli oldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PM sigara grubuna zam geldiğini paylaştı. İşte 5 Eylül sigara fiyatları...

Sigaraya zam geldi! Paket başı 4 lira arttı, işte son fiyatlar... - 2. Resim

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini  duyurdu. Dündar, "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diye yazdı.

Sigaraya zam geldi! Paket başı 4 lira arttı, işte son fiyatlar... - 3. Resim

Zamlı sigara fiyatları listesine göre, sigara grubunda fiyatlar 3-4 TL arttı. PM sigara grubuna zam bugünden itibaren geçerli olacak.

Sigaraya zam geldi! Paket başı 4 lira arttı, işte son fiyatlar... - 4. Resim

EN UCUZ SİGARA KAÇ PARA?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu.

Sigaraya zam geldi! Paket başı 4 lira arttı, işte son fiyatlar... - 5. Resim

Unutmayın ki sigara içmek sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için zararlıdır.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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