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Haberler > Ekonomi > Sigara tiryakilerine kötü haber! Yeni zammın tarihi belli oldu... Paket fiyatı keyif kaçıracak

Sigara tiryakilerine kötü haber! Yeni zammın tarihi belli oldu... Paket fiyatı keyif kaçıracak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sigara tiryakilerine kötü haber! Yeni zammın tarihi belli oldu... Paket fiyatı keyif kaçıracak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sigara fiyatlarına zam yağmuru sürüyor. Son aylarda üst üste yapılan zamlara yeni ayın başlamasıyla bir zam daha ekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Erol Dündar, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan zamların ardından Eylül ayında da sigara fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Tarih veren Dündar, zam miktarını da açıkladı.

Temmuz ayında Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla belli olan ÖTV zammıyla fiyat artışının yaşandığı sigara fiyatlarına 2 ila 4 TL arasında zam gelmişti. Ağustos ayında da yapılan zamla en ucuz sigara 70 TL'ye çıktı. Son dönemde peş peşe artan sigara fiyatlarına bir zam daha geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına Eylül ayında bir zam daha yapılacağını duyurdu. Dündar, tarih ve rakam verdi.

SİGARAYA ZAM TARİHİ BELLİ OLDU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, TELE1'e konuştu. Dündar, Zammın, eylül ayının ilk haftalarında geleceğini belirten Dündar, “Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz. Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz“ dedi.

FİYATLAR 3-5 TL ARTACAK

Zam miktarı için rakam da veren Dündar, 3-5 TL arasında bir artış yaşanacağını ifade etti.

SİGARADA STOK SORUNU VAR

Stok sorununun da devam ettiğini aktaran Dündar, tekel bayilerinde kısıtlı ürünün olduğunu söyledi. Dündar, “Şu anda da ürünler kısıtlı. Kısıtlama kalkmadı. Stok sorunu mevcutta devam ediyor. Firmalar, üretimden kaynaklı diyor ama öyle değil. Maliyetleri kurtarmadığı için her ay düzenli zam geçiyorlar. Onun içinde ellerindeki malı çok fazla eritmek istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ İLE ESNAF KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Sigara firmalarının, esnaflara yönelik ürün kısıtlamasına gitmemesi gerektiğini belirten Dündar, şunları söyledi:

“Esnafla, vatandaşı karşı karşıya bırakmamaları gerekiyor. Bir zam geçişi sürecinde, vatandaşın talebi arttığı için esnafa bir kısıtlamaya gitmek yerine artırmaları gerekiyor. Çünkü vatandaş zam geleceğini duyduğunda birkaç paket fazla almak istiyor. Arz-talep dengesi bozuluyor, esnafla vatandaş karşı karşıya geliyor. Sanki esnaf, stokçuluk yapıp ürün satmıyormuş gibi. Vatandaş tepki gösterecekse, firmaya ve devlete göstermeli. Devlet bunu denetlemeli, firmalar da ürün kısıtlamasından vazgeçmeli”

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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