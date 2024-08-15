Erken menopoz sebebi! Sigarayı bırakarak riski azaltın
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Çiğdem Demirel Güler, sigaranın erken menopoz riskini artırdığını vurgulayarak, sigarayı bırakmanın bu riski azaltabileceğini söyledi.
ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Çiğdem Demirel Güler, sigaranın erken menopoz riskini artırdığını vurgulayarak, sigarayı bırakmanın bu riski azaltabileceğini söyledi. Demirel, kadınların yaşadıkları diğer sağlık problemleri, ameliyatlar veya kanser tedavisi gibi faktörlerin de menopoz riskini artırabileceğini belirtti.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi