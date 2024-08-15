Erken menopoz sebebi! Sigarayı bırakarak riski azaltın

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Çiğdem Demirel Güler, sigaranın erken menopoz riskini artırdığını vurgulayarak, sigarayı bırakmanın bu riski azaltabileceğini söyledi.

Bir sigara grubuna daha zam geldiği açıklandı

Bir sigara grubuna daha zam geldiği açıklandı

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Çiğdem Demirel Güler, sigaranın erken menopoz riskini artırdığını vurgulayarak, sigarayı bırakmanın bu riski azaltabileceğini söyledi. Demirel, kadınların yaşadıkları diğer sağlık problemleri, ameliyatlar veya kanser tedavisi gibi faktörlerin de menopoz riskini artırabileceğini belirtti.