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Bir sigara grubuna daha zam geldiği açıklandı

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Bir sigara grubuna daha zam geldiği açıklandı

Ekonomi Haberleri

Sigaraya ÖTV zammının ardından peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarına zam yapıldı. Bu kez İmperial Tobacco grubuna zam geldi. Grubun en ucuz sigarası 62 TL, en pahalı sigarası 77 TL oldu.

3 Temmuz tarihinde Dün Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla ÖTV zammı da belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, sigaraya 6.49 lira, benzine 1.84 lira, motorine 1.72 lira, oto gaza ise 1.41 lira ÖTV güncellemesi olduğunu duyurdu.

Tiryakileri üzecek haber... Sigaraya bir zam daha! İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları | Türkiye Gazetesi

PEŞ PEŞE ZAM GELDİ

Bu karar sonrası sigaraya peş peşe zamlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde  Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarına yapılan zamların ardından, vatandaşları üzecek bir haber daha geldi.

Son dakika... Sigaraya zam mı geldi? Hangi sigaraya zam geldi? Sigara kaç lira oldu? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar?

İMPERİAL TOBACCO AÇIKLADI

İmperial Tobacco grubu sigaralara zam geldi. Grubun en ucuz sigarası 62 TL’ye yükseldi. En pahalı sigara ise 77 TL oldu. Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya ağustos ayında sigara gruplarına zam geleceğini önceden belirtti.

Tiryakileri üzecek haber! Sigaraya bir zam daha geldi, en pahalısı artık 70 TL | Türkiye Gazetesi

Düzenleyen:  - Ekonomi
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