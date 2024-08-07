Bir sigara grubuna daha zam geldiği açıklandı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 7 Ağustos 2024 19:17 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 19:29 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Sigaraya ÖTV zammının ardından peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarına zam yapıldı. Bu kez İmperial Tobacco grubuna zam geldi. Grubun en ucuz sigarası 62 TL, en pahalı sigarası 77 TL oldu.