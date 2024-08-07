Bir sigara grubuna daha zam geldiği açıklandı
Ekonomi Haberleri
Sigaraya ÖTV zammının ardından peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarına zam yapıldı. Bu kez İmperial Tobacco grubuna zam geldi. Grubun en ucuz sigarası 62 TL, en pahalı sigarası 77 TL oldu.
3 Temmuz tarihinde Dün Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla ÖTV zammı da belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, sigaraya 6.49 lira, benzine 1.84 lira, motorine 1.72 lira, oto gaza ise 1.41 lira ÖTV güncellemesi olduğunu duyurdu.
PEŞ PEŞE ZAM GELDİ
Bu karar sonrası sigaraya peş peşe zamlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarına yapılan zamların ardından, vatandaşları üzecek bir haber daha geldi.
İMPERİAL TOBACCO AÇIKLADI
İmperial Tobacco grubu sigaralara zam geldi. Grubun en ucuz sigarası 62 TL’ye yükseldi. En pahalı sigara ise 77 TL oldu. Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya ağustos ayında sigara gruplarına zam geleceğini önceden belirtti.