Rengarenk cinayet silahları! Elektronik sigara akciğeri öldürüyor

Selen Görgüzel’in kızının elektronik sigara yüzünden yaşadıkları, bu cihazların sağlığı nasıl tehdit ettiğini bir defa daha gözler önüne serdi. İçinde yağlı kimyasallar, aromalar, toksinler ve hatta esrar bile bulunabilen elektronik sigara, başta akciğer iflası olmak üzere çok sayıda ölümcül hastalığa yol açıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ- Elektronik sigaranın zararları oyuncu Selen Görgüzel’in kızı İlksen Bektaş’ın geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılması ile yeniden gündeme geldi. 25 yaşındaki Bektaş’ın yaşadığı olayın tıbbi ifade ile pnömotoraks olarak adlandırılan akciğer yırtılması olduğunu açıklayan doktorları, bu durumun zamanında müdahale edilmediğinde hayati sonuçlarının olabileceğini açıkladılar.

Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı elektronik sigara ve benzeri yeni nesil ürünlerin kullanımı tüm dünyada çocuklar, ergenler ve gençler arasında hızla arttığına işaret etti. Endüstri tarafından sağlığa sigaradan daha az zararlı olduğu iddiası ile sunulan bu ürünlerin kullanımı arttıkça, olumsuz etkilerine ilişkin bilimsel tıp dergilerinde yayınlanan raporların da arttığını belirten Prof. Dr. Dağlı “E-Sigara’ların içinde yağlı kimyasallar, aromalar, toksinler ve esrar bulunabilmektedir. Bu kimyasallar, asıl görevi vücuda oksijen sağlamak olan akciğere zarar vermekte ve daha önce tıp ilteratüründe olmayan yeni hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır” dedi.

AKCİĞER ZARI YIRTILMASI AMELİYAT GEREKTİRİYOR

E-Sigara kullanımına bağlı olarak halk arasında akciğer sönmesi olarak da bilinen pnömotoraks vakalarının arttığına işaret eden Prof. Dr. Dağlı “Birçok organda zarar oluşturan e-Sigara’nın solunum sistemine etkisi oldukça iyi belirlenmiştir. E-Sigara’nın solunum sisteminde neden olduğu bir hastalık, basında da sözü geçen pnömotoraks diğer deyişle VASP olarak isimlendirilen akciğer zarı yırtılmasıdır. VASP e-Sigara kullanımına bağlı akciğer zarının kendiliğinden patlamasını tanımlayan İngilizce bir deyimdir. E-Sigara’ların içerdiği toksinler akciğerin hava keseciklerini zedeler ve balonlar oluşturur. Çevre destek dokusu bozulur ve delikli elastik iltihap tabakası oluşur. Zorlu nefes alma hava basıncını arttırır ve ciğerde oluşmuş balonlar patlayarak akciğer zarı yırtılır, cerrahi tedavi gerektirir” diye konuştu.

Elektronik sigara ve benzeri yeni nesil ürünlerin kullanımı tüm dünyada çocuklar, ergenler ve gençler arasında hızla arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı “Endüstri tarafından sağlığa siga- radan daha az zararlı olduğu iddiası ile sunulan bu ürünlerin kullanımı arttıkça, olumsuz etkilerine ilişkin bilimsel tıp dergilerinde yayınlanan raporlar da artmaktadır” dedi.

EVALİ HASTALIĞINA SEBEP OLUYOR

Elektronik sigaraya bağlı olarak daha çok ortaya çıkan sağlık probleminin yeni tanımlanan EVALİ hastalığı olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Dağlı “EVALİ, 2019 yılında e-Sigara ile oluşan akciğer hasarına verilen uluslararası terimdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde e-Sigara kullanımına bağlı 68 ölüm, 2.807 hastane yatışı olmuştur. Bu ürünlerin ülkemizde üretimi, ithalatı ve pazarlanması yasak olmasına rağmen satış noktalarından ve e-Ticaret kanallarından tedarik edildiği bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir salgın hâline gelmiş yeni nesil tütün, nikotin, kenevir kullanımına bağlı görülen yeni hastalıklar ülkemizde de görülmeye başlamış olup, artmasından endişe duyuyoruz” dedi.

İLKNAZ, AZ DAHA CANINDAN OLUYORDU

Selen Görgüzel’in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, evinde fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalbi sıkışan, nefes almakta güçlük çeken Bektaş hemen ameliyata alındı. Kullandığı elektronik sigara nedeniyle ölümden dönen Bektaş, yaşadıklarını ameliyat sonrası Instagram hesabından paylaştı: Rahatsızlandığım günün akşamı Alp Dağlarına trekkking yapmaya uçacaktım. Eğer uçağa binseydim, basınçtan hayatımı kaybedebilirmişim. Allah korudu. 3 gün daha hastanede kalacağım. Lütfen elektronik sigaralardan uzak durun. Uzun ömürlü etkilerini bilmediğimiz plastik malzemeleri, rengi ve tadıyla masumlaştırıyorduk. Ben de kendi yaşıtlarım gibi bu ürünlere bağımlılık geliştirmiştim ve böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım. “Benim başıma gelmez,” diyordum. Henüz çok genç olduğum için bu yaşta bir şey olmaz diyordum. Fakat, akciğerimde oluşan hava baloncuklarının kalbimin atmasını zorlaştırması üzerine yaşadığım ameliyat, fikrimi ve bakış açımı değiştirdi.

(Oyuncu Selen Görgüzel’in kızının başına gelenler elektronik sigara kullanıcılarına ibret olsun)

YAĞ ZATÜRRESİ YAPIYOR

E-Sigara’nın sebep olduğu hastalıklardan birinin de yağ zatürresi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağlı “(Vaping-Related Lipoid Pneumonia) olarak tanımlanan bu hastalıkta, enfeksiyon ile oluşan zatürreden farklı olarak etkeni mikrop değil akciğere e-Sigara içinde giren yağ asitleridir. E-Sigara’ların içinde bulunan yağlı kimyasallar akciğer dokusunda iltihabi süreci uyarmaktadır” değerlendirmesini yaptı.