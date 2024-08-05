Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Sigaraya 1 ay sonra yine zam! En pahalısı 77 TL oldu

Sigaraya 1 ay sonra yine zam! En pahalısı 77 TL oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sigaraya 1 ay sonra yine zam! En pahalısı 77 TL oldu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sigaraya temmuz ayında gelen ÖTV zammının ardından bir zam daha geldi. Philip Morris grubu bugün itibarıyla paket başına 2 ila 4 TL arasında fiyat artışına gitti. Grubun en ucuz sigarası 69 TL, en pahalı sigarası ise 77 TL oldu.

Sigara tiryakileri güne zam haberiyle uyandı. Sigara fiyatları temmuzda gelen ÖTV zammının ardından bir kez daha arttı. 

SİGARAYA PAKET BAŞINA 2 İLA 4 TL ARASINDA ZAM 

Philip Morris grubuna ait sigaralara paket başına 2 ila 4 TL arasında zam geldi. Yeni tarife bugünden itibaren geçerli. 

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR OLDU?

Fiyat artışının ardından grubun sattığı en ucuz sigaranın fiyatı 69 TL'ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 77 TL'ye çıktı

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Motosiklet ile çarpışan Togg bariyerlere vurarak durabildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haftaya sert düşüşle başladı! Borsa İstanbul’da devre kesici çalıştı - EkonomiHaftaya sert düşüşle başladı! Borsada devre kesici çalıştıBakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Düşüş daha da hızlanacak - EkonomiBakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorumKiracılar dikkat! Ağustos zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışları - EkonomiZam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarı1987'den bu yana en kötüsü! Dünya borsalarında deprem! Merkez üssü Japonya… - Ekonomi1987'den bu yana en kötüsü!Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı! Düşüş devam ediyor - EkonomiEnflasyonda düşüş devam ediyorÇin'den ucuza ürün getirip satanlara kötü haber! Bakanlık'tan yeni adımlar geliyor - EkonomiÇin'den ucuza ürün getirenlere kötü haber
Sonraki Haber Yükleniyor...