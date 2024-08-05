Sigaraya 1 ay sonra yine zam! En pahalısı 77 TL oldu

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Ağustos 2024 11:25 - Güncelleme: 5 Ağustos 2024 11:27 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sigaraya temmuz ayında gelen ÖTV zammının ardından bir zam daha geldi. Philip Morris grubu bugün itibarıyla paket başına 2 ila 4 TL arasında fiyat artışına gitti. Grubun en ucuz sigarası 69 TL, en pahalı sigarası ise 77 TL oldu.