Sigaraya 1 ay sonra yine zam! En pahalısı 77 TL oldu
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sigaraya temmuz ayında gelen ÖTV zammının ardından bir zam daha geldi. Philip Morris grubu bugün itibarıyla paket başına 2 ila 4 TL arasında fiyat artışına gitti. Grubun en ucuz sigarası 69 TL, en pahalı sigarası ise 77 TL oldu.
Sigara tiryakileri güne zam haberiyle uyandı. Sigara fiyatları temmuzda gelen ÖTV zammının ardından bir kez daha arttı.
SİGARAYA PAKET BAŞINA 2 İLA 4 TL ARASINDA ZAM
Philip Morris grubuna ait sigaralara paket başına 2 ila 4 TL arasında zam geldi. Yeni tarife bugünden itibaren geçerli.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR OLDU?
Fiyat artışının ardından grubun sattığı en ucuz sigaranın fiyatı 69 TL'ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 77 TL'ye çıktı
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi