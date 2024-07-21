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Öğrenciler ev arayışına girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Öğrenciler ev arayışına girdi
Necmi Çiçekçi, Ev Kiraları, Haber

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversite öğrencilerini en çok yüksek kiralar korkutuyor. Büyükşehirlerdeki kira fiyatları cep yakıyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencileri ev telaşı aldı. Eğitimine devam etmek için mevcut şehirlerinden başka kentlere göç edecek olan öğrencileri en çok yüksek kiralar korkutuyor.

Özelikle büyükşehirlerdeki kira fiyatları cep yakıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de öğrenci nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde ev kiraları hızla artıyor. İstanbul’da 100 metrekarelik 2+1 evlerin ortalama kirası 20 bin TL’den başlayarak 35 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ankara’da ise en düşük kira bedeli 14 bin TL, İzmir’de ise 17 bin 500 TL olduğu görülüyor. Öğrenciler için uygun fiyatlı konut bulmanın zorlaştığı bu dönemde, kiraların geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık 2 katına çıkması dikkat çekiyor.

 

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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