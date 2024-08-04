Site ve iş yeri aidatlarına 'üst sınır getirilsin' talebi

Bazı sitelerde yaşanan fahiş aidat zamları Meclis’e kadar uzandı. İlgili bakanlıklar site ve iş yeri aidatları ile ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Aidatlara üst sınır getirilebileceği belirtiliyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Satılık konut fiyatları ve satışlarında düşüş yaşanırken, site aidatları yükselmeye devam ediyor. Bugün büyükşehirlerde ortalama aidat 2 bin lira iken, bazı lüks sitelerde 20-30 bin liraya kadar çıkıyor. Ayrıca iş yeri aidatlarındaki yükseliş de esnaf tarafından olumlu karşılanmıyor.

Yapılan araştırmalara göre ortalama site ve iş yeri aidatları son bir yılda yüzde 150 oranında arttı. Ayrıca aidatlarını ödemeyenlerin oranı da yüzde 19’a yükseldi. Yaşanan bu durum Meclis’te de gündeme geldi.

AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, fahiş site ve iş yeri aidatları konusunda çalışmalar yapıldığını ifade etti. Fahiş artışların vatandaşlardan tepki çektiğine değinen Oğuz, bu duruma çözüm için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının ortak bir çalışma yaptığını söyledi. Yapılan çalışma ile site aidatlarına belli kriterler dâhilinde üst sınır getirilebileceği ifade edildi.

BAZI SİTELERDE RANT KAPISI OLDU

Binlerce kişinin yaşadığı bazı dev sitelerin yönetimleri illegal grupların rant kapısı hâline geldi. Aylık 50 milyon lirayı bulan aidat bedellerinin toplandığı bazı sitelerde ‘mafyavari’ gruplaşmalar sebebiyle kat malikleri problem yaşamaya başladı.

Hukuka aykırı ceza kesim işlemleri, aidat dışında çıkarılan ek hizmet bedelleri, yolsuzluk ve darba kadar giden durumlar, kat maliklerinin soluğu mahkemelerde almasına sebep oluyor. Ancak davaların uzaması, çözümsüzlüğü de beraberinde getiriyor. Bu yüzden site yönetimlerin profesyonel ellere bırakılması gerekiyor. Bu alanda çalışan şirketler, tecrübeleri ve şeffaf yönetim anlayışları ile huzuru sağlıyor.

MAHKEMELERDE DOSYALAR BİRİKTİ

Yüksek fiyatlar sebebiyle birçok site sakini ve yönetim davalık olmuş durumda… Konuyla ilgili avukatlardan aldığımız bilgiler şöyle:

Pandemi sonrası, enflasyondaki artışla beraber site aidatlarında ciddi yükselişler yaşandı. Bazı bölgelerdeki aidatlar kira fiyatlarını yakaladı. Bazı sitelerde aidat artışları yılda iki defa yapılmaya başlamıştı. Şimdilerde senede bir kere yapılıyor. Yaşanan bu problemler

aidatların ödenmemesine sebep oldu. Bugün mahkemelerde çözülmeyi bekleyen binlerce dosya var. Genellikle ara bulucu vasıtasıyla ortak noktada buluşulabiliyor.

30 BİN LİRAYI BULAN SİTELER VAR

Yapılan araştırmalara göre İstanbul’da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama aidat tutarı 1.600 TL’ye ulaştı. Yine İstanbul baz alındığında en yüksek aidat rakamı 4 bin 100 lira ile Beşiktaş’ta olduğu görülüyor. Beşiktaş’ı 3 bin 300 TL ile Şişli, 2 bin 700 TL ile Sarıyer, Üsküdar ve Ataşehir izliyor.

Bazı lüks sitelerde ise fiyatlar dudak uçuklatıyor. Özellikle Etiler, Levent, Bebek ve Ortaköy gibi lüks semtlerde aidatlar 20-30 bin lirayı buluyor. Ankara’da ortalama 100 metrekarelik bir dairenin aidatı 1.400 lira iken, İzmir’de bu rakam 1.500 lira bandında seyrediyor. Anadolu’da ise ortalama aidat 1.000-1.200 lira seviyesinde...

MARKALI KONUTLARDA SIKINTI YAŞANMIYOR

Markalı ve köklü şirketlerin hayata geçirdiği projelerde aidat ve buna benzer problemler yaşanmazken, projeyi bitirdikten sonra site sakinleri ile ilgilenmeyen birçok şirket var. Bu sebeple ev alırken mutlak surette satış sonrası hizmetlere de dikkat etmeniz gerekiyor. Sektörde adını duyurmuş ve belli bir geçmişe sahip olan markalar, sizi zor durumda bırakmayacaktır.

Profesyonelce yönetilen sitelerde, hesap verilebilirlik ve hizmet kalitesinin üst seviyede olduğunu belirtelim. Nihayetinde yalnızca bir ev değil hayat satın alıyorsunuz. Bu sebeple evinizde ve sitenizde huzurlu yaşayabilmek büyük önem arz ediyor.