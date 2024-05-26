TOKİ 9 bin lira taksitle Ankara’da ev satacak! Son başvuru tarihi belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'da 9 bin lira taksitle ev satacak. TOKİ projesine başvuru tarihi belli oldu.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara projesini satışa çıkarıyor. Ankara Beypazarı TOKİ projesi için başvurular 3 Haziran tarihinde başlayacak. Kuralı olarak satışa çıkarılan proje için son başvuru tarihi 14 Haziran 2024 olarak açıklandı.

TOKİ Ankara Beypazarı 2024 projesinde 115 adet konut yer alıyor. Beypazarı TOKİ projesine başvuru yapmak isteyenlerin 2 bin TL başvuru bedeli ödemesi gerekiyor. 2 oda, 1 salon ve 3 oda, 1 salon konut tiplerine yer verilen TOKİ Beypazarı Projesi için başvurular Ziraat Bankası AŞ Ankara Beypazarı Şubesi üzerinden kabul ediliyor. Kura çekilişinin 26 Haziran 2024 tarihinde yapılacağı TOKİ Ankara Beypazarı Projesi için e-Devlet başvuruları 13 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

YÜZDE 25 PEŞİNAT ŞARTI

TOKİ Ankara Beypazarı 2024 projesinde en düşük konut fiyatı 1 milyon 457 bin 725,15 TL, en yüksek konut fiyatı da 2 milyon 382 bin 266,83 TL olarak açıklandı. Yüzde 25 peşinatla konut sahibi olunabilen Beypazarı TOKİ Projesi için ödenecek taksit bedelleri 9 bin 110 TL ile 14 bin 889 TL arasında değişiyor. Vade süresinin 120 ay olarak açıklandığı TOKİ Ankara Beypazarı Projesi için ödenecek en düşük peşinat bedeli 364 bin 431 TL, en yüksek peşinat bedeli de 595 bin 566 TL olarak açıklandı.