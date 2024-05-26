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Siyasi partiler 2 haziran için kolları sıvadı! 3 ilçe, 4 beldede seçim heyecanı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Siyasi partiler 2 haziran için kolları sıvadı! 3 ilçe, 4 beldede seçim heyecanı
Ysk, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçimlerin yenileneceği yerlerdeki 50 bin seçmenin oyunu almak isteyen partiler, 3 ilçe ve 4 beldede kamp kurdu. Oy için seçmene ‘bedava kombi’ bile vadeden var.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yenileme kararı aldığı 3 ilçe ve 4 beldede 2 Haziran’da belediye başkanlığı seçimi yapılacak.

"KOMBİ VERİP, YOLLARI YENİLEYECEĞİZ"

50 binden fazla seçmen yeniden sandık başına gidecek. En büyük yarışın Merhum Alparslan Türkeş’in de memleketi olan ve mühürsüz oy kullanımı ile seçimin iptal olduğu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yaşanması bekleniyor. Burada seçimin 31 Mart’ta olduğu gibi yine MHP-CHP arasında geçeceği ifade ediliyor. Milliyetçi seçmen ağırlıklı olan Pınarbaşı’na CHP, Mansur Yavaş’ı götürdü. Yavaş, seçmene “Keçiören ile kardeş belediye yapacağı” sözünü verdi. AK Parti’nin aday çıkarmayıp MHP adayını desteklediği Pınarbaşı’nda, Cumhur İttifakı yöneticileri vatandaşlara kombi desteği verileceğini, yolların yenileneceğini vadetti.

Aynı şekilde Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde seçim yarışı AK Parti ve DEM Parti adayları arasında geçiyor. Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde ise AK Parti, MHP ve İyi Parti olmak üzere 3 parti yarışıyor.

AYNI GÜN İPTAL EDİLEN MUHTARLIK SEÇİMLERİ DE YAPILACAK

2 Haziran’da ayrıca Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran ve Aksaray’ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesine de belediye başkanlığı seçimleri yenilenecek. Ayrıca Türkiye genelinde, iptal edilen bazı muhtarlık seçimleri için de aynı gün sandık başına gidilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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