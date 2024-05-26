Paşinyan'dan ezber bozan çıkış: Gerçek Ermenistan’ın sınırlarını çiziyoruz

Paşinyan, halkına seslenerek “Tarihî Ermenistan arayışını durdurmalıyız” dedi. Ermenistan Başbakanı, Türkiye ve Azerbaycan’a verdiği sıcak mesajlar sonrası ölümden döndü, helikopteri acil iniş yaptı.

Emenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ezber bozan bir çıkış daha yaptı. Daha önce “Türkler, Ermenilere soykırım yapmadı. Soykırım iddiası ilişkileri kötüleştirmek için yapıldı” diyen Paşinyan, Ermenistan hükûmetinin resmi Youtube sayfasından halka hitaben konuşma yaptı. Paşinyan, Tavuş bölgesinde üç köyde Azerbaycan’la yapılan sınır belirleme çalışmalarının sonuçlandığını, bir köyde ise çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Sınır belirleme çalışmalarının ülkesinin egemenliği ve güvenliğinin önemli unsurlarından olduğunu kaydeden Paşinyan bu çalışmaların “gerçek Ermenistan’ın” ortaya çıkarılması süreci olduğunu belirtti.

"TARİHİ ERMENİSTAN ARAYIŞINI DURDURMALIYIZ

Sınırların çizilerek egemen ve demokratik “gerçek bir Ermenistan” oluşturulmasının, ulusal devlet ideolojisi ve vizyonu hâline gelmesi gerektiğini söyleyen Paşinyan, hâlihazırdaki Ermenistan Cumhuriyeti dışında bir “tarihî Ermenistan” arayışının, şimdiye kadar gerçekçi Ermenistan hakkındaki halkın fikirlerinin somutlaşmasına ve ilerlemesine engel hâline geldiğini kaydetti. Paşinyan, özellikle Sovyetler Birliği döneminde ve sonrasındaki anlayışların Ermenileri “mevcut topraklar dışında bir Ermenistan” aramaya ittiğini, bunun uluslararası ilişkilerde de bir unsur olarak kullanıldığını vurguladı.

“KALKINMAMIZ İÇİN BARIŞ ŞART”

Ermenistan’da kalıcı bir geleceğın sağlanması için “barış gündemine” ve “gerçekçi bir stratejik Ermenistan vizyonuna” dönülmesi gerektiğini belirten Paşinyan, aksi takdirde barışın mümkün olmayacağını, devletin gelişiminin engelleneceğini ve varlığının sürdürülemeyeceğini dile getirdi. Sınırlı kaynakların ve enerjinin, gerçek Ermenistan’ın stratejik ihtiyaçlarına harcanmaması durumunda, ülkesinin kalkınmasının engelleneceğini belirten Paşinyan, ihtiyaç duyulan barışın da ulaşılamaz hâle geleceğini söyledi.

Paşinyan “Hükûmetimiz vatan ve devlet kavramlarını ayrıştırmıyor, yeniden birleştirmeye, eşitlemeye çalışıyor. Çünkü Ermenistan Cumhuriyeti’ni kurmanın ve güçlendirmenin tek yolu budur. Aksi takdirde zaten sınırlı olan kaynaklarımızı vatanın, devletin geleceğini baltalayan bir ‘vatan arayışı’ için harcayacağız” dedi. Kendisinin de “tarihî Ermenistan” psikolojisinden “gerçek Ermenistan” psikolojisine sancılı bir yoldan geçtiğini vurgulayan Paşinyan, sınırları çizilmiş, egemen ve demokratik, 29 bin 743 kilometrekarelik “gerçek Ermenistan’ın” devlet ideolojisi ve vizyonu hâline gelmesi gerektiğini vurguladı.

HELİKOPTERİ ACİL İNİŞ YAPTI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter, olumsuz hava şartları sebebiyle Vanadzor şehrine mecburi iniş yaptı. Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Her şey

yolunda. Yolculuğumuza şu anda arabayla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Paşinyan, geçtiğimiz günlerde yeni sınırın çizildiği Azerbaycan yakınlarındaki Baganis yerleşim yerine gidiyordu.