Fenerbahçe yıktı geçti! Olimpiyat'ta Cengiz resitali

8 Ocak 2024 08:04 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 08:22

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Süper Lig’in en uç noktaları Olimpiyat Stadı’nda kavuştu. Son sıradaki İstanbulspor’un, lider Fenerbahçe’yi ağırladığı maç tam anlamıyla bir gol yağmuruna dönüştü. Sarı lacivertlilerin yedi eksiği vardı, savunma kurgusu Ferdi hariç değişmişti ama sarı siyahlıların rakibinin bu dezavantajlarını avantaja dönüştürebilecek gücü yoktu. İsmail ile Crespo ne hücumda ne savunmada doğru katkıyı sağlamasa da Cengiz Ünder fişi çekti.

TEK KİŞİLİK ŞOV

Fenerbahçe rölantide başlamış, hücum organizasyonlarını ileri hattaki dört isme bırakmıştı. Ev sahibi İstanbulspor’da ise pres olmadan ayağındaki topu kaybeden oyuncular izliyorduk. Dzeko, 4. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığında gol beklentisiyle ayağa kalkan tribünler Boşnak yıldızın topu auta yollamasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Teselli 6’da Cengiz’le geldi. Millî yıldız yaklaşık 25 metreden kaleciyi avladı: 1-0.

NELER KAÇTI NELER

İstanbul’un 27’de Duhaney bulduğu beraberlik fırsatı Livakovic’e takılırken Cengiz sazı eline aldı. 32’de basit hatayla Muammer’in skoru eşitlemesine fırsat veren Cengiz, 34’te presin ödülünü aldı: 2-1. 44’te skor 3-1’e gelirken Cengiz hat-trick coşkusu yaşıyordu. Devreyi Dzeko’yla 4-1 üstün kapatan, ikinci yarıya yine Cengiz’le 5-1 başlayan Fenerbahçe, Tadic’le kaçırdığı penaltıya, Batshuayi’yle takıldığı direğe aldırmadı.

CENGİZ'DEN 40 DAKİKADA 4 GOL

Fenerbahçe’nin sezon başında 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek Roma’dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder’in dönüşü muhteşem oldu. Ligin ilk yarısında sakatlıklar yüzünden fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, Olimpiyat Stadı’ndaki İstanbulspor maçına damgasını vurdu. Son üç maçta ilk on birde forma alan Cengiz, dünkü maçta 40 dakikaya dört muhteşem gol sığdırdı. Altıncı dakikada 30 metreden yaptığı muhteşem bir vuruşla perdeyi açan Cengiz, sonrasında da resitalini sürdürdü.

KİLİDİ AÇAN OYUNCU

Maçın 32. dakikasında aut çizgisinde ayağı kayıp topu kaptıran Cengiz, İstanbulspor’un Muammer ile bulduğu golde de başroldeydi. İki dakika sonra rakip savunmaya yaptığı presle tabelayı yeniden değiştiren Cengiz, 44 ve 46’da yine sahne aldı ve 40 dakikada dört gol bulmuş oldu. Cengiz, golsüz giden ve krize giren Samsun maçında Dzeko’ya asist yapmış, yine Kayseri deplasmanında da kilidi açan isim olmuştu. Cengiz böylece son üç maçta beş gol, bir asiste ulaşarak eleştirileri susturmuş oldu.