Ali Koç'un canlı yayında duyurduğu transfer gerçekleşiyor, Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye imza atıyor

6 Ocak 2024 12:25 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 12:26

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Milan'ın orta sahası Rade Krunic için girişimlerini hızlandırdı.

Devre arasında İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakan Krunic'in Edin Dzeko ile görüştüğü ve kendisiyle aynı takımda oynamak istediğini bildirdiği öğrenildi.

ALİ KOÇ: KRUNIC FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR

Habertürk'te açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur." ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde de gündeme gelen Krunic için Milan'ın 15 milyon euro istediği ve Fenerbahçe'nin bu rakamı yüksek bulduğu belirtilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRMEYE YAKIN

Boşnak yıldızı renklerine bağlamak isteyen Sarı-lacivertlilerin en fazla 4 milyon euro önereceği iddia edildi.

Oyuncunun ayrılmak istemesinden dolayı Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

Milan'da bu sezon 14 resmi maça çıkan Krunic, 900 dakika sahada kaldı.

Gol ve asist katkısında bulunamayan 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona eriyor.