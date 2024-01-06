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    Ali Koç'un canlı yayında duyurduğu transfer gerçekleşiyor, Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye imza atıyor

    Süper Lig'de averajla liderliğini sürdüren Fenerbahçe ara transfer döneminde takviye yapmaya hazırlanıyor. Hedefte Milan'ın Bosna-Hersekli orta sahası Rade Krunic var.

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    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Milan'ın orta sahası Rade Krunic için girişimlerini hızlandırdı.

    Devre arasında İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakan Krunic'in Edin Dzeko ile görüştüğü ve kendisiyle aynı takımda oynamak istediğini  bildirdiği öğrenildi.

    Ali Koç'un canlı yayında duyurduğu transfer gerçekleşiyor, Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye imza atıyor

    ALİ KOÇ: KRUNIC FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR

    Habertürk'te açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur." ifadelerini kullandı.

    Yaz transfer döneminde de gündeme gelen Krunic için Milan'ın 15 milyon euro istediği ve Fenerbahçe'nin bu rakamı yüksek bulduğu belirtilmişti.

    FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRMEYE YAKIN

    Boşnak yıldızı renklerine bağlamak isteyen Sarı-lacivertlilerin en fazla 4 milyon euro önereceği iddia edildi.

    Oyuncunun ayrılmak istemesinden dolayı Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

    Milan'da bu sezon 14 resmi maça çıkan Krunic, 900 dakika sahada kaldı.

    Gol ve asist katkısında bulunamayan 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona eriyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KrunicFenerbahçe
    Haberler > Spor > Ali Koç'un canlı yayında duyurduğu transfer gerçekleşiyor, Milan'ın yıldızı Fenerbahçe'ye imza atıyor
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