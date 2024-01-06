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    Fenerbahçe sezon sonuna kadar bırakmayacak, Ferdi Kadıoğlu’na vize yok!

    Yönetimin rekor bonservis geliri beklediği Ferdi Kadıoğlu’nun devre arasında ayrılması söz konusu değil. Sarı lacivertliler şartlar ne olursa olsun teklifleri sezon sonunda masaya yatıracak.

    Fenerbahçe sezon sonuna kadar bırakmayacak, Ferdi Kadıoğlu’na vize yok!
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMİN ULUÇ'UN HABERİ -  Avrupa’nın dev kulüpleri, istikrarlı futboluyla her geçen gün büyüyen Ferdi Kadıoğlu’nu transfer edebilmek için kıyasıya bir yarış içinde. Birden fazla mevkide görev alabilmesiyle gerçek bir joker olarak gösterilen, dünyanın en iyi sekizinci sol beki olarak lanse edilen 24 yaşındaki millî yıldız için Almanya’dan Dortmund, İngiltere’den Arsenal, Hollanda’dan Ajax, İtalya’dan İnter ile Napoli devrede. Piyasa değeri 20 milyon avro olan Ferdi için 30 milyon avroluk bonservis bedelleri konuşuyor. Ancak masaya konacak rakam ne olursa olsun millî yıldıza ara transferde vize yok.

    REKOR BEKLENTİSİ

    Fenerbahçe’nin kilit oyuncusu konumundaki Ferdi ancak sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Hem teknik heyet hem de yönetim şampiyonluk yarışına odaklanmış takımın Ferdi’den mahrum kalmaması konusunda hemfikir. Teklifleri değerlendiren sarı lacivertliler, bugün bir anlaşmaya varılsa dahi ayrılığın ancak sezon sonunda gerçekleşmesi şartını koyacak. Ferdi’nin sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de rekor olacak bir rakamla Avrupa’ya gitmesi bekleniyor. “Tek odağım Fenerbahçe” diyen millî yıldız ise tekliflere kulağını kapamış durumda.

    SAVİC TAMAM SÖZ MADRİD’İN

    Stoper arayışlarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, Atletico Madrid’in Karadağlı yıldızı Stefan Savic’le anlaşma sağladı. 32 yaşındaki oyuncunun senelik 2,5 milyon avrodan 3 senelik teklşifi kabul ettiği öğrenildi. Transfer kulüpler arasındaki anlaşmaya kaldı.

    KALMAK İSTİYOR

    Sezon başından beri sakatlıklarla boğuştuktan sonra kasık ameliyatı olan Miha Zjac’ın Fenerbahçe’den ayrılmaya niyeti yok. Süper Lig’den Başakşehir, Adana Demir ve Karagümrük’ün istediği Sloven yıldıza İtalya’dan da talipler var ancak onun tek derdi biran önce takıma katılıp şampiyonluk yarışında katkı sağlamak.

    TUNCAY ŞANLI İSTİYOR

     Fenerbahçe’nin unutulmaz yıldızlarından Tuncay Şanlı, Bartuğ Elmaz’ın peşine düştü. 1. Lig ekibi Sakaryaspor’u çalıştıran Şanlı, 20 yaşındaki oyuncu ile görüştüğünü söylerken, “Bartuğ’u aramızda görmek isterim” açıklamasını yaptı. Sarı lacivertliler, bu sezon 26 dakika şans bulan oyuncuyu kiralamayı düşünüyor.

    TAKIMDAN AYRILDI

    Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Rade Krunic ile Milan arasındaki gerginlik tavan yaptı. Lyon’un da peşinde olduğu 30 yaşındaki Boşnak oyuncu, İtalyanlara sarı lacivertlilerde gitmek istediğini net bir şekilde iletti. Takımla bağların koparan Krunic’in tek başına idman yaptığı belirtildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ferdi KadıoğluFenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe sezon sonuna kadar bırakmayacak, Ferdi Kadıoğlu’na vize yok!
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