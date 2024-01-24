15 yıl tümörle yaşadı, 'masada kalırsın' dediler: Ders niteliğinde hayat mücadelesi

24 Ocak 2024 09:32 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 09:46

Bursa'da yaşayan 50 yaşındaki Züleyha Yılmaz, 15 yıl önce glomus tümörüne yakalandı. Sağlığına kavuşmak için hastane hastane gezen Yılmaz'a doktorlar "Masada kalırsın, felç olabilirsin" dedi. Yılmaz, ameliyat risklerinden korktuğu için yıllarca ameliyat olmadı.

Daha sonra sosyal medyada Lokman Hekim Van Hastanesinde başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel’e ulaşan Yılmaz, burada geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

'KOMPLİKASYON GELİŞMEDİ, TÜMÖRÜ ÇIKARDIK'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Züleyha Yılmaz isimli hastanın doktorların yanlış kararı nedeniyle 15 yıl boyunca boynundaki glomus tümörü ile hayat mücadelesi verdiğini söyledi.

Başel, Yılmaz'ın boynundaki tümörün 6.5 santimetre boyutunda olduğunu belirterek, "Çocuklarıyla görüştüm. Neden bu kadar geciktirdiniz? diye sorduğumda, ‘Hocam yapacak doktor aradık bugüne kadar’ dediler. Tabi tümör 1-2 santim olunca onu çıkarmak zor değil. Züleyha Hanım’ın tümörü, bu kadar vaka yapan birisi olarak bizi bile çok zorladı. Ama Allah’a şükür hiçbir komplikasyon gelişmedi, tümörü çıkardık ve hastamızı aldığımız gibi çocuklarına teslim ettik" dedi.

'EN BÜYÜK HATALARDAN BİRİ' DİYEREK UYARDI

Klasik glomus tümörü hastalarında aynı hataların yapıldığını ifade eden Başel, takip süresinden sonra doktorların tümör hakkında 'çıkarılamaz' dediğini aktardı. Başel, hastaların mağdur edilmesini istemediklerini sözlerine ekleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta bir santimlik bir tümör vardı çıkardık, ikinci gün taburcu ettik. Hiçbir riski yok, hiçbir komplikasyonu yok ama tümör 5-6 santim olup damarı tamamen sarıp beyine ilerlediği zaman ciddi sıkıntılar doğuruyor. Bu yüzden bizim ricamız biyopsi yapılmaması, tanı konulunca hemen tedavisinin yapılmaması ve takip edilmesi en büyük hatalardan biridir."

''MASADA KALIR' DEDİLER, BU NEDENLE ÇEKİNDİM'

15 yıldır aynı hastalıkla mücadele eden Züleyha Yılmaz ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"15 seneden beri hep ameliyat olma düşüncesi vardı ama benim için ‘masada kalır, felç olur’ dediler. Bu nedenle çekindim ve ameliyat olmadım. Olmadıkça da büyüdü. Sonrasında araştırırken sosyal medyada Halil Hocama rastladım. Yorumlarını okudukça, gerçekten güvendim. Sonra ailemle paylaştım. Onlarda güvendi. Çıktık geldik. Ameliyatımı oldum. Allah, bin kere razı olsun.

Hiçbir sorun olmadı. Halil hocam, ‘Korkma, hiçbir endişen olmasın, bu işi başaracağız’ dedi. Ne dediyse yaptı. Kendimi iyi hissediyorum. En azından o endişelerimden kurtuldum. Git gide daha da iyi oluyorum. Halil Hocama çok teşekkür ediyorum. Allah ona sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin. Benim gibi hastalar da hiç çekinmeden Halil Hocama müracaat etsinler. Hiç endişeleri olmasın."