Hastane yolunda dehşeti yaşadılar: Her şey 10 dakikada oldu

23 Ocak 2024 14:19 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 14:42

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen olayda, Mustafa Çalış isimli vatandaş torununu doktora götürürken aracının alev almasıyla dehşeti yaşadı. Motor kısmındaki yangını fark eden Çalış'ın aracını yolun sağına çekmesiyle araçtakiler dışarı çıktı.

Bu esnada motor kısmından büyüyen yangın, kısa sürede aracın tamamını sardı. Araçtakiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu, yaklaşık 10 dakika içerisinde ise araç tamamen yanarak küle döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

'HER ŞEY 10 DAKİKADA OLDU'

Olayı anlatan araç sahibi Mustafa Çalış, “İlk önce duman çıktı, sonrasında araç gaz yememeye başladı. Aracı sağ tarafa çekip çocukları indirdim ve 5 dakika sürmeden alevler arabayı sardı. Bunların hepsi 5 dakika sürdü. 10 dakika içerisinde de araç küle döndü. Allah’a şükürler olsun can kaybı ve yaralı yok. Bu tür olaylarda serinkanlı olmak gerekiyor, panik yapsak belki de aracın içerisinde kalacaktık. Yangın başlayınca emniyet kemerim de takılı kaldı ve zor çıkardım, ona rağmen panik yapmadım” diye konuştu.

Araçta bulunan Rukiye Çavuşoğlu ise yangının bir anda başladığını ve dakikalar içerinde aracın küle döndüğünü söyledi.

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.