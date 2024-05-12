23 yaşındaki Zeliha feci şekilde can vermişti: Görgü tanığı olay anını anlattı

Ankara'da can pazarı! Kaza yaptıkları araçta sıkıştılar, ölü ve yaralılar var

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Çanakkale'de bisiklet turnuvasına katılmak için antrenman yapan üniversite öğrencisi Zeliha Güneş, kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşananları anlatan görgü tanığı hiçbir şekilde yola çıkmadıklarını söyleyip, kamyon sürücünün kaçacakken bir motosikletlinin korna çalması üzerine durduğunu aktardı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi 28 Nisan'da acı bir kazaya sahne oldu. Kocadere köyü yakınlarında meydana gelen kazada, S.Ç. yönetimindeki kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş’in kullandığı bisiklete çarptı.

SERBEST BIRAKILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücü S.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Talihsiz olayın ardından yapılan araştırmalarda, Zeliha Güneş’in 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için antrenman yaptığı belirlendi.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kazanın görgü tanığı E.A., savcılıkta verdiği ifadesinde, “Olay günü Zeliha'yla birlikte bisiklet sürmek amacıyla Eceabat tarafına geçmiştik. Sapakta mola verdikten sonra yolumuza devam etmek amacıyla ana yola çıktık. Zeliha önde gidiyordu. Ben de birkaç teker arkasından artçı olarak bisiklet kullanıyordum. 20-30 metre gittikten sonra yanımda süratli bir şekilde kamyonet geçti. Kamyonetin rüzgarından etkilendim ancak bisikletin hakimiyetini kaybetmedim. Benimle aynı hizada bisiklet kullanan Zeliha'nın kullandığı bisikletin gidonuna kamyonetin kasası çarptı. Zeliha yere düştü" şeklinde konuştu.

'YOLA ÇIKMADIK'

Olay sırasında yol çizgisinin iç tarafında olduklarını ifade eden E.A., "Hiçbir şekilde yola çıkmamıştık. Kamyonet sürücüsü kazadan sonra yavaşladı.

"MOTOSİKLETLİ KORNA ÇALMASA ŞOFÖR KAÇACAKTI"

Duracağını sandım. Bisikletimi bıraktıktan sonra başımı kaldırdığımda kamyonet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını gördüm. Olay yerinde bulunan bir motosikletli korna çalınca şahıs durdu" dedi.

Adalet istediğini belirten Zeliha Güneş'in annesi Gülsüm Güneş ise, "Ailemize, hayatımızın en kara gününü yaşatan sürücünün serbest bırakılması acımızı bir kat daha dağlamıştır. 23 yaşında, hayatının baharında gencecik bir fidan olan, güler yüzlü meleğim Zeliha'mızın umutlarını, hayallerini, geleceğini, hayatını yok eden bu kişinin tüm Türkiye'ye örnek olacak bir cezayı alması için hukuki süreci başlattık" diye konuştu.