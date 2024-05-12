Düzce'de feci kaza! Tıra çarpan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Feci kaza Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşandı. Otomobil, silobas dorse takılı tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, içlerinden durumu ağır olan Bayram Atasoy hayatını kaybetti.
Düzce-Yığılca kara yolu Aksu mevkisinde O.S. yönetimindeki otomobil ile S.A. idaresindeki silobas dorse takılı tır çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücü O.S. ile aynı araçta bulunan E.P, M.Ö, U.A. ve Bayram Atasoy yaralandı.
Sağlık ekiplerince ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram Atasoy, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı