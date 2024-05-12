Düzce'de feci kaza! Tıra çarpan otomobil hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Mayıs 2024 04:04 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 04:17 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Feci kaza Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşandı. Otomobil, silobas dorse takılı tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, içlerinden durumu ağır olan Bayram Atasoy hayatını kaybetti.