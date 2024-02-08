6 Şubat felaketleri Kırıkkale'de yaşayacak: 11 ilin ismi tek tek verildi

6 Şubat felaketinde enkaza dönen 11 ilin ismi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine verildi. Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Türkyılmaz, ilçede yeni açılan caddeye ise 6 Şubat Caddesi ismini verdiklerini aktardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen 11 ilin ismi Kırıkkale'de yaşayacak. Yahşihan Belediyesi, meclis toplantısında Bayraktepe Mahallesi'ndeki yeni açılan caddeye, "6 Şubat Caddesi" ismi verildi.

Caddeye bağlı sokak isimlerinin de depremlerden etkilenen Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, "Adıyaman, Osmaniye, Elazığ ve Adana illerinin isimlerinin verilmesi kararı alındı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yaptığı açıklamada, depremlerin meydana geldiği ilk günden itibaren Pazarcık ilçesine yardım seferberliği başlattığını söyledi.

37 TIR ERZAK

Deprem sonrası yapılan yardım sürecini anlatan Başkan Türkyılmaz, "Buraya tekrar döndük Yahşihan'da bir kampanya başlattık. Deprem bölgesinde sıcak ekmek, su ve hijyen malzemeleri yoktu. İlçemizden yaklaşık bir ay içerisinde 37 tır dolusu erzak götürdük. Pazarcık'ta 60 personelim, iki başkan yardımcım ve 10 müdürümle beraber 45 gün süreyle orada kaldık. Türkiye'de bir ilk olarak canlı yayında bir kampanya düzenledik. Kampanya sayesinde toplanan para ile konteyner köyü kurduk" diye konuştu.

Türkyılmaz, yardım kampanyaları başlattıklarını belirterek, "Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'nin, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' öğüdü geldi. Yahşihan Belediyesi bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kurduk. Kadrolu bir müdür atayıp 16 tane personelimize eğitim verdirdik. İlçemizdeki okullarda ve apartmanlarda eğitim verdik. Apartmanlarımızda da binalarımızda da deprem dayanıklılık testlerine başladık ve toplanma alanlarını çıkarttık" şeklinde konuştu.

İSİMLERİ SOKAKLARA VERİLİYOR

İlçede yeni açılan caddeye "6 Şubat Caddesi" isminin meclis kararıyla verdiklerini aktaran Türkyılmaz, "En son olarak da bu meclis toplantımızda 'unutulmasın' diye ilçemizde yeni açılan yere '6 Şubat Caddesi', sokaklarına da 11 ilin isimlerini vererek taçlandırdık. Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Malatya, Adıyaman, isimlerini vererek, 6 Şubat depremini unutturmamak nesillere aktarmak için sokaklar kurduk" ifadelerini kullandı.