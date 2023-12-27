AFAD duyurdu! Çankırı'da korkutan deprem

27 Aralık 2023 16:11 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 17:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.0 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kurkutan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu, derinlik ise 5.0 km olarak ölçüldü.

Deprem, Çorum ve Kastamonu'dan da hissedildi. Sarsıntıda bir iş yerinde cam avizeler kırıldı.

ÇANKIRI VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili kurumlarına ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmadığını bildirdi.

Bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten Taşolar, "Çankırılı hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmamıştır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah milletimizi tüm felaketlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da deprem neticesinde birimlerine olumsuz bir haber ulaşmadığı belirtildi.