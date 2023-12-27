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    AFAD duyurdu! Çankırı'da korkutan deprem

    AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Çankırı'da saat 16.04'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Merkez üssü Ilgaz ilçesi olan depremin derinliği 7.0 km olarak ölçüldü. Korkutan deprem Çorum ve Kastamonu'dan da hissedildi.

    AFAD duyurdu! Çankırı&#039;da korkutan deprem
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 7.0 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    AFAD duyurdu! Çankırı'da korkutan deprem

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

    Kurkutan depremle ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu, derinlik ise 5.0 km olarak ölçüldü.

    Deprem, Çorum ve Kastamonu'dan da hissedildi. Sarsıntıda bir iş yerinde cam avizeler kırıldı.

    AFAD duyurdu! Çankırı'da korkutan deprem

     

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN 

    ÇANKIRI VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

    Çankırı Valisi Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili kurumlarına ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmadığını bildirdi.

    Bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten Taşolar, "Çankırılı hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmamıştır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah milletimizi tüm felaketlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

    Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da deprem neticesinde birimlerine olumsuz bir haber ulaşmadığı belirtildi.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremÇankırı
    Haberler > Güncel > AFAD duyurdu! Çankırı'da korkutan deprem
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