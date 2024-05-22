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Afrika'dan gelen çöl tozu İzmir'e sis gibi çöktü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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İzmir, Toz Taşınımı, Çöl Tozu, Haber

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'e Afrika üzerinden gelen çöl tozu, gökyüzünü kara bulutlarla kapladı. İzmir'in iki yakası denizden görünmez hale gelirken, toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir bir kez daha yurt dışından gelen toz taşınımıyla zor günler geçiriyor. Afrika üzerinden Türkiye'ye giriş yapan çöl tozu, İzmir'e sis gibi çöktü. Havanın rengini değiştiren toz nedeniyle iki yaka denizden güçlükle görünür hale geldi. Toz taşınımının yurdun bazı bölgelerinde de etkili olabileceği belirtildi.

Afrika'dan gelen çöl tozu İzmir'e sis gibi çöktü - 1. Resim

Son bir aydır ara ara etkili olan çöl tozu, yine İzmir’e kabus gibi çöktü. Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren güneşin doğuşu bile görünmezken, havanın rengi griye döndü.

Afrika'dan gelen çöl tozu İzmir'e sis gibi çöktü - 2. Resim

Kentin iki yakasının zor görünmesine sebebiyet veren çöl tozu, öğle saatlerine doğru gözle görülür derecede arttı. Öte yandan, çöl tozu ve hafif yağmurun etkisiyle araçlar da çamura bulandı.

Afrika'dan gelen çöl tozu İzmir'e sis gibi çöktü - 3. Resim

Binlerce aracın tozun etkisiyle kirlendiği gözlendi. Konuyla ilgili uzmanlar ise çöl tozunun sağlığa ciddi zararları olduğu konusunda vatandaşları uyarıyor.

Afrika'dan gelen çöl tozu İzmir'e sis gibi çöktü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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