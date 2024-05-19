İzmir'i çöl tozu kapladı! Arabalara resmen çamur yağdı

Meteoroloji günler öncesinde uyarıda bulunmuştu, İzmir'de çöl tozu her yeri etkisi altına aldı. Sabah saatlerinde yağan yağmur sonrası arabaların üzeri adeta çamur tabakasına döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından toz taşınımlı hava, İzmir'de de etkili olmaya başladı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Toz taşınımlı hava nedeniyle şehirde görüş mesafesi azalırken, İzmir manzarası puslu havaya dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde İzmir için verilen Günlük Ortalama Yüzey Toz Konsantrasyonu, 155 metreküp olarak açıklandı.

YAĞMUR YAĞDI, ARAÇLARI ÇAMUR KAPLADI

Sabah saatlerinde kente yapan kısa süreli hafif yağmur ise toz taşınımlı hava nedeniyle çamura dönüştü. Özellikle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.





TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekir...