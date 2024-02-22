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    • Haberler > Güncel > Cinayetin düğümünü üvey baba çözdü: Öldürüp dereye atmışlardı, aile boyu yakalandılar

    Cinayetin düğümünü üvey baba çözdü: Öldürüp dereye atmışlardı, aile boyu yakalandılar

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Cinayet, İstanbul, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul'da bir yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Berberoğlu'nun cansız bedeni bir derenin menfezinde bulundu. Berberoğlu'nun iki arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay, cinayet şüphelisi Murat A.'nın üvey babasının ihbarı ile ortaya çıkarken cinayeti işleyen Kerim Ç., Murat A. ve olay anında aynı evde olan ve olayı saklayan Nermin A., Gizem Ç., Mediha Ç. tutuklandı.

    Çatalca'da meydana gelen 'organize' cinayette edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl kaybolan Mehmet Berberoğlu, Kerim Ç. ve arkadaşı Murat A. ile birlikte buluştukları evde alkol aldı. 

    Alkolün etkisiyle Murat A.'nın eşini taciz eden Mehmet Berberoğlu, Kerim Ç. ve Murat A. tarafından darp edilerek öldürüldü.

    KARISINI İHBAR ETTİ

    Öldürdükleri Mehmet’in cesedini torbaya koyan iki şahıs cesedi Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunan ve ıslah edilmiş derenin menfezine bıraktı. Olayın yaşandığı evde olan ve Murat A.'nın da annesi olan Nermin A.’nın kocası yaşanan olayı duyunca polise gidip karısını ve karısının önceki evliliğinden olan oğlunu ihbar etti.

    AİLE BOYU CİNAYET

    Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonrasında Berberoğlu'nun cansız bedenini bulundu. Bulunan ceset adli tıp kurumuna kaldırılırken, cinayeti işleyen Kerim Ç. , Murat A. ve olay anında aynı evde olan ve olayı saklayan Nermin A. , Gizem Ç. , Mediha Ç. tutuklandı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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