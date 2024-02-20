Ayrıldığı eşini katleden zanlının olay günü kasiyere söyledikleri pes dedirtti

Antalya'da Banu Uzun, 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Ender Al tarafından öldürülmüştü. Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlının olay sabahı, kahvaltı yaptığı pastanedeki kasiyere, "Paranın üzeri sizde kalsın. Ben buradan cezaevine gideceğim. Orada ihtiyacım olmayacak" dediği ortaya çıktı.

Sona ermeyen kadın cinayetlerinin son halkası 40 yaşındaki Banu Uzun olmuştu. İki çocuk annesi genç kadın, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu. Uzun'un katil zanlısının iki yıl önce ayrıldığı eski eşi Ender Al olduğu ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından Ender Al’ın, yakalanması için çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Manavgat Adliyesi’nin arka tarafındaki bir parkta babasıyla buluşacağı bilgisine ulaşarak çevrede gerekli tedbirleri aldı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Cinayet şüphelisi Ender Al, asayiş ekipleri tarafından olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyette susma hakkını kullandığı belirlenen Ender Al, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

OLAY YERİNE BİR HAFTA ÖNCE YİNE GELMİŞ

Cinayet zanlısı Ender Al’ın olay sabahı 07.30 sıralarında gelerek çay ve simit ile kahvaltı yaptığı olay yerinin bitişiğindeki pastaneye 1 hafta önce yine gelip kahvaltı yaptığı, kasiyerin parasının üzerini verdiği sırada ‘Paranın üzeri sizde kalsın. Ben buradan cezaevine gideceğim. Orada ihtiyacım olmayacak’ dediği öğrenildi.