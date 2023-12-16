Diyarbakır savaş alanına döndü! Taş, sopa yetmedi kaleşnikof çıkardılar: 9 yaralı

16 Aralık 2023 19:08 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 19:15

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerinin mahalle muhtarıyla trafo yenileme ve kaçak kontrolü yapmaya gittiği mahallede husumetli iki grup arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga çıktı.

KAÇAK KONTROLÜNE GİDEN EKİPLER KAVGANIN ORTASINDA KALDI

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Necmettin Erbakan Bulavır Talaytepe Mahallesi Küme Evleri’nde yaşandı. Mahalle muhtarı Emin G. ve DEDAŞ ekipleri yaklaşık iki haftadır elektriği olmayan Küme Evleri’ne kontrole gitti. Bu sırada Emin G.'nin husumetlisi olduğu grup, muhtarın yakınlarıyla karşı karşıya geldi.

TAŞ, SOPA, KALAŞNİKOF...

Bir anda alevlenen tartışma kavgaya dönüşünce taraflar kaleşnikof, tabanca, taş ve sopalarla birbirine girdi.

9 ARAÇ KUNDAKLANDI

Kavgada 9 araç kundaklanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 9 kişi ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİSE DE SALDIRDILAR

Öte yandan polisler, olaya karışan şüpheli kişileri ekip aracına bindirirken, şüpheli yakınlarının saldırısına uğradı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.