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    Diyarbakır savaş alanına döndü! Taş, sopa yetmedi kaleşnikof çıkardılar: 9 yaralı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Diyarbakır, Kavga, Haberler

    Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolü yapmaya giden ekipler çatışmanın ortasında kaldı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki gurup taş ve sopalarla birbirine girdi. Ardından biri kaleşnikofla sağa sola ateş açtı. İhbar üzerine adrese onlarca polis sevk edildi, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerinin mahalle muhtarıyla trafo yenileme ve kaçak kontrolü yapmaya gittiği mahallede husumetli iki grup arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga çıktı.

    Diyarbakır savaş alanına döndü! Taş, sopa yetmedi kaleşnikof çıkardılar: 9 yaralı

    KAÇAK KONTROLÜNE GİDEN EKİPLER KAVGANIN ORTASINDA KALDI

    Olay, merkez Kayapınar ilçesi Necmettin Erbakan Bulavır Talaytepe Mahallesi Küme Evleri’nde yaşandı. Mahalle muhtarı Emin G. ve DEDAŞ ekipleri yaklaşık iki haftadır elektriği olmayan Küme Evleri’ne kontrole gitti. Bu sırada Emin G.'nin husumetlisi olduğu grup, muhtarın yakınlarıyla karşı karşıya geldi.

    Diyarbakır savaş alanına döndü! Taş, sopa yetmedi kaleşnikof çıkardılar: 9 yaralı

    TAŞ, SOPA, KALAŞNİKOF...

    Bir anda alevlenen tartışma kavgaya dönüşünce taraflar kaleşnikof, tabanca, taş ve sopalarla birbirine girdi.

    Diyarbakır savaş alanına döndü! Taş, sopa yetmedi kaleşnikof çıkardılar: 9 yaralı

    9 ARAÇ KUNDAKLANDI

    Kavgada 9 araç kundaklanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 9 kişi ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Diyarbakır savaş alanına döndü! Taş, sopa yetmedi kaleşnikof çıkardılar: 9 yaralı

    POLİSE DE SALDIRDILAR

    Öte yandan polisler, olaya karışan şüpheli kişileri ekip aracına bindirirken, şüpheli yakınlarının saldırısına uğradı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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