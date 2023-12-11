Amca yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı
Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da amca ile yeğenin kavgasında silahlar konuştu. Olayda amca hayatını kaybederken yeğen ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde amca ile yeğen arasında telefonda başlayan tartışma, buluştuklarında silahlı kavgaya dönüştü. Olayda amca öldü, yeğen ise ağır yaralandı.
Olay, Ergani'nin Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan amca Şeref T. ile yeğeni Hasan T. telefonda önce tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle sitenin bahçesinde buluşan Şeref T. ile Hasan T., birbirine silah çekti. Kavgada amca ile yeğen ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı amca ile yeğeni ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen amca Şeref T. kurtarılamazken, yaralı Hasan T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.