İzmir'de evlat dehşeti! Oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti

11 Aralık 2023 09:45 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 14:14

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de korkunç bir kadın cinayetine tanıklık edildi. Olay dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 7033 Sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi. Müstakil bir evde ikamet eden 20 yaşındaki B.Ç. ile 43 yaşındaki annesi Fazile Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan arbedede uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen B.Ç., sert bir cisimle başına vurduğu annesini bıçakladı. Anne kanlar içerisinde yere yığılırken, B.Ç. olay yerinden kaçtı.

BABASININ YANINA GİDİP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olay yerinden kaçtıktan sonra bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası H.Ç'nin yanına giden B.Ç., annesini öldürdüğünü itiraf etti. Oğluyla birlikte eve gelen baba, eşinin kanlar içerisinde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde anne Fazile Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDE OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Şüpheli B.Ç., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülürken, Fazile Ç.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi B.Ç.'nin, uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı, cinayeti de uyuşturucu etkisindeyken işlediği ileri sürüldü. Öte yandan B.Ç.'nin bir çok suçtan kaydının da olduğu ortaya çıktı. B.Ç.'nin bundan 6 ay önce de yaşadıkları evi ateşe vermeye kalkıştığı, polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

B.Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, "Annemin içindeki cini çıkardım" dediği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayet zanlısı B.Ç.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürerken, Fazile Çavdar'ın ise otopsi işlemlerinin ardından bugün toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

10 YIL ÖNCE EVLAT ACISI YAŞAMIŞ

Oğlu tarafından vahşice öldürülen anne Fazile Çavdar'ın, bundan 10 sene önce Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde yaşadıkları evde çıkan yangında küçük bebeğini kaybettiği öğrenildi. Evlat acısı yaşayan Çavdar'ın o günden beri psikolojik sorunlar yaşadığı aktarıldı.