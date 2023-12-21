21 Aralık 2023 21:36 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 17:55

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşandı. 50.783 kişinin öldüğü, 107.204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu deprem korkusu sardı. Son deprem haberi de Hatay'ın Antakya ilçesinden geldi.

HATAY 4,1 İLE SALLANDI

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.24'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.

VATANDAŞLAR YİNE AYNI KORKUYU YAŞADI

Paniğe kapılan vatandaşlar yine aynı korkuyu yaşadı. Deprem sonrası kendini sokakta bulan vatandaşlar soğuk havanın etkisiyle zor anlar yaşadılar. Bazı vatandaşlarda evlerine ve konteynerlerine girmeyerek ateş yakarak ısındı.

Havanın soğuk olduğunu ifade eden Nevim Kurt, “Deprem oldu, korktuk dışarı çıktık. Şimdi ateş yakıyoruz” dedi. Deprem sonrası ısınmak için ateş yaktıklarını belirten Mehmet Türkoğlu isimli vatandaş, “Deprem oldu, her zamanki gibi korktuk. Aşağı indik ateş yaktık, ısınıyoruz” dedi.

DEPREME MAÇ İZLERKEN YAKALANDILAR

Depreme maç izlerken yakalanan vatandaşların kendilerini bir anlık panik ile dışarı attı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Oynat Depreme maç izlerken yakalandılar! Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem esnasında maç izleyenlerin yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.

304;N TIKLAYINIZ...