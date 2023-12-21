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    Hatay'da deprem oldu! Sarsıntı çevre ilerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı

    Son deprem haberi Hatay'dan geldi. Antakya merkezli deprem yürekleri ağza getirdi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının büyüklüğü belli oldu. İşte son gelişmeler...

    Güncel Haberleri  / Haber Merkezi

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşandı. 50.783 kişinin öldüğü, 107.204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu deprem korkusu sardı. Son deprem haberi de Hatay'ın Antakya ilçesinden geldi. 

    HATAY 4,1 İLE SALLANDI 

    Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.24'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. 

    Hatay'da deprem oldu! Sarsıntı çevre ilerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı

    VATANDAŞLAR YİNE AYNI KORKUYU YAŞADI

    Paniğe kapılan vatandaşlar yine aynı korkuyu yaşadı.  Deprem sonrası kendini sokakta bulan vatandaşlar soğuk havanın etkisiyle zor anlar yaşadılar. Bazı vatandaşlarda evlerine ve konteynerlerine girmeyerek ateş yakarak ısındı.

    Havanın soğuk olduğunu ifade eden Nevim Kurt, “Deprem oldu, korktuk dışarı çıktık. Şimdi ateş yakıyoruz” dedi. Deprem sonrası ısınmak için ateş yaktıklarını belirten Mehmet Türkoğlu isimli vatandaş, “Deprem oldu, her zamanki gibi korktuk. Aşağı indik ateş yaktık, ısınıyoruz” dedi.

    Hatay'da deprem oldu! Sarsıntı çevre ilerden de hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı

    DEPREME MAÇ İZLERKEN YAKALANDILAR

    Depreme maç izlerken yakalanan vatandaşların kendilerini bir anlık panik ile dışarı attı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Depreme maç izlerken yakalandılar!
    Oynat

    Depreme maç izlerken yakalandılar!

    Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem esnasında maç izleyenlerin yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.
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    Haber Merkezi /  - Güncel
    DepremSon Dakika
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