Marmara'da korkutan deprem! Kandilli detayları paylaştı

21 Aralık 2023 17:24 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 17:35

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde saat 17.03'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 3.3 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.1 kilometre olarak kaydedildi.

4 Aralık'ta Bursa'da merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İstanbul'da da hissedilen depremde herhangi bir yıkım yaşanmamış, deprem sonrası en büyüğü 4,5 olan 13 artçı sarsıntı daha kaydedilmişti.

Bugün saat 14.42'de de Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.