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    Marmara'da korkutan deprem! Kandilli detayları paylaştı

    Bursa Gemlik'teki 5.1'lik depremle sallanan Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi saat 17.03'te kaydedilen depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

    Marmara&#039;da korkutan deprem! Kandilli detayları paylaştı
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde saat 17.03'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 3.3 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.1 kilometre olarak kaydedildi.

    4 Aralık'ta Bursa'da merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İstanbul'da da hissedilen depremde herhangi bir yıkım yaşanmamış, deprem sonrası en büyüğü 4,5 olan 13 artçı sarsıntı daha kaydedilmişti.

    Bugün saat 14.42'de de Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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    MarmaraDeprem
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