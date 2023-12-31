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    İnsan kaçakçıları 'Kalkan'a takıldı: 20 ilde eş zamanlı baskın

    Göçmen kaçakçılarına yönelik 20 ilde eş zamanlı 'Kalkan-5' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 1510 düzensiz göçmen ve 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

    İnsan kaçakçıları &#039;Kalkan&#039;a takıldı: 20 ilde eş zamanlı baskın
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van'da jandarma, polis ve Sahil Güvenliğin 63 ayrı yere düzenlediği 'Kalkan-5' operasyonlarında 74 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandı. 

    Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bunlardan 5'inin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğünü aktardı.

    'DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK'

    Yerlikaya, bugün İstanbul başta olmak üzere 81 ilde valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçları ve uzman personelle, polis, jandarma ve Sahil Güvenliğin denetimlerini aralıksız sürdüreceğini bildirerek, şunları kaydetti:

    "Başta İstanbul'un farklı yerlerindeki 52 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki 156 uzman personelimiz olmak üzere toplam ülkemiz genelinde 97 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki 291 uzman personelimizle 24 saat boyunca denetimlerimiz aralıksız sürecek.

    Operasyonları koordine eden valilerimizi, operasyonları düzenleyen jandarmamız, polisimiz ve Sahil Güvenliğimiz ile Göç İdaresi Başkanlığımızdaki uzman personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Insan Kaçakçılığı
    Haberler > Güncel > İnsan kaçakçıları 'Kalkan'a takıldı: 20 ilde eş zamanlı baskın
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