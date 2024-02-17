İstanbul Valisi Gül'den milyonlarca öğrenciye burs müjdesi: LGS'de tam puan alanlara her ay 3 bin lira verilecek

Yeni yıl ile birlikte öğrencilere yönelik önemli atılımlar yapılmaya devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İstanbul Valisi Davut Gül’ün ortaklaşa verdiği karar ise milyonlarca öğrenciyi heyecana boğdu. İstanbul Valisi Davut Gül, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) tam puan alanlara her ay 3 bin lira burs verileceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İstanbul Valisi Davut Gül, LGS'de 500 tam puan alan öğrencilerle Türkiye Yüzyılı çocukları buluşması programında bir araya geldi. Beyoğlu'ndaki Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda öğrencilere yönelik peş peşe müjdeler verildi.

“SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ”

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alan öğrencilere yürekten tebrik ettiğini belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Tercih ettiğimiz liseler, bizi hayallerimize yaklaştıran önemli adımlardan biri. Hayallerinize artık bir adım daha yakınsınız. Şu an hissettiğiniz coşkulu duygular bir sonraki hedefinize ulaştığınızda daha da büyüyecek. Meslek sahibi olduğunuzda ise artık maraton koşucularının kupaya ulaştığı anda olduğu gibi hayallerinize dokunmaya başlayacaksınız. Merakınızı her zaman canlı tutun. Öğrenmenin en büyük motivasyonu meraktır. Sizler bizim için geleceğimizin mimarları, kültürümüzün ve değerlerimizin koruyucuları olacaksınız. Bizim gençlerimizin her biri güneş gibi parlıyor. Tıptan mühendisliğe, hukuktan siyasete, sanattan ticarete her alanda müthiş başarılar elde ederek hepimizi gururlandırıyor'' dedi.

“KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRMEYE BAŞLADIK”

Öğrencilere yönelik yeni adımların atılacağı ve her ne olursa olsun yanlarında olacaklarını ifade eden Bakan Göktaş, ''Her birinizi tekrar tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Sözlerimi bitirirken buradan bir müjde vermek de isterim. 19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı, son 21 yılda 12 kat artırarak 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız. Yaptığımız atamalar ve Bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetler ile ülkemizde engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz. Engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını kolaylaştıracak ve hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmasını destekleyecek bu atamaların hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum'' şeklinde konuştu.

MİLYONLARCA ÖĞRENCİYE MÜJDE: HER AY 3 BİN TL BURS VERİLECEK

Ocak ayından itibaren LGS’den 500 tam puan alan öğrencilere her ay 3 bin lira burs verileceğini ifade eden İstanbul Valisi Davut Gül, “Şimdilik tespit ettiğimiz miktar aylık düzenli olarak 3'er bin lira para vereceğiz ve hepinize vereceğiz. Helali hoş olsun. Bu şu demek, Şubat ayında 2 aylık vereceğimiz için 6 bin lira size borçluyuz. Ayın sonuna doğru 6 bin liranızı yatıracağız ve aksilik olmazsa her ay bir araya geleceğiz. Gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz, tanımak istediğiniz yerlerde de sizlere çeşitli aktiviteler yapacağız. Sizden özel hiçbir beklentimiz yok. Tek bir beklentimiz var, dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi okullarda okursanız okuyun, ne iş yaparsanız yapın bir ayağınız hep Türkiye'de olsun. Gönlünüzün, kalbinizin bir tarafı hep bu topraklarda olsun. Bunu istiyoruz. Son olarak biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızı Rize'ye uğurladık. Gelirken bu programı söylediğimizde sizlere özel selam söyledi, gözlerinizden öpüyor. İnşallah uygun zamanda kendi programı da uyarsa, Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir araya getirmek isteriz sizleri.” dedi.