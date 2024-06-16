İzmir'de vahşet! 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp 120 yerinden bıçaklandı

Korkunç haber İzmir'den geldi. Hacer Çağla Çetinalp, ayrıldığı erkek arkadaşı ile babasının evine gitti. Kızın babası gençleri yalnız bıraktı ve dışarı çıktı. Sonrasında olanlar kan dondurdu. Genç kız eski sevgilisi tarafından 120 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Kısa sürede yakalanan 15'lik katil cinayetin sebebini açıkladı...

Olay, dün akşam saatlerinde Karabağlar ilçesine bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde yaşandı. Anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile birlikte, babası İ.U.Ç.’nin (54) evine ziyarete gitti. Kızın babası bir süre sonra gençleri yalnız bıraktı ve dışarı çıktı. Eve döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı...

HACER ÇAĞLA ÇETİNALP 120 KERE BIÇAKLANDI

Kızını kanlar içinde yerde bulan baba durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı ilk kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hacer Çağla Çetinalp’in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Talihsiz kızın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

15'LİK KATİL CİNAYETİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca U.E.Y.’nin, Çetinalp’in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.

BABA DA GÖZALTINDA

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve Hacer Çağla'nın babası İ.U.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.