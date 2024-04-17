‘Jakuzi’ dedikleri duşa kabin çıktı, yalanlarını ifşa ettiler

CHP’liler “belediye binasına jakuzi yaptırmış” diye AK Partili Şeyma Döğücü’nün iffetine dil uzatmıştı. İftirayı kendi kanalları boşa düşürdü. Jakuzi denilenin duşa kabin olduğu belirlendi.

Yerel seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi’nde başkana özel jakuzi olduğu iddia edilmiş ancak haber İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı. Bütün bunlara rağmen CHP’ye yakın isimler bu iftirayı sürdürerek, Google’dan buldukları jakuzi görselini günlerdir paylaşmaya devam ediyor. Bunun üzerine eski başkan Şeyma Döğücü iftiralara sert tepki göstererek gerekli hukuki adımları atacağını ifade etmişti.

Yeni belediye başkanı Alper Yeğin, dün yanındaki Sözcü TV muhabiriyle belediyede jakuzi aramasına çıktı. İftiraların aksine bahsedilen başkanlık katında lavabo, duşa kabin ve abdest lavabosu olduğu ortaya çıktı. Jakuziyi bulamayan muhabir görüntülediği banyoyu “Burası da o meşhur bölge” sözleriyle servis etti. Yeğin’in “Jakuziyle bunun olması arasında hiçbir fark yok” çıkışı da dikkatlerden kaçmadı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları “CHP’de para kulelerine ses çıkarmayanlar jakuzi yalanına sarılıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.