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    Köfteci Yusuf'ta can pazarı yaşanmıştı: Yeni görüntüler 'Burası afet bölgesi mi?' dedirtti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Köfteci Yusuf, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un Afyonkarahisar'daki şubesinde geçtiğimiz günlerde tavan çökmüş, 11 kişi yaralanmıştı. Onlarca kişi faciadan kıl payı kurtulurken, ortaya çıkan yeni görüntülerde olay yerinin afet bölgesini andırdığı görüldü. 

    Geçtiğimiz 13 Şubat'ta  Köfteci Yusuf'un Afyonkarahisar- İzmir karayolu Akören beldesi girişindeki ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'ta asma tavan içerisinde müşteriler varken çöktü. Göçükte bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı.

    Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yaralananları hastaneye kaldırdı. Can pazarının yaşandığı olayda 7’si hafif 11 kişi yaralandı.

    İNCELEME DEVAM EDİYOR

    Olay sonrası itfaiye ve jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ederken, yapılan ilk tespitlerde olayın tavan yapılırken kalitesiz malzeme kullanılması ve belirtilen projeye aykırı hareket edilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

    VİDEOYU İZLEYENLER DEHŞETE DÜŞTÜ

    Olaydan sonra iş yerinin çekilen ve tavanın yerde, masaların ve araç gereçlerin üzerine düştüğü görüntüler ise faciadan kıl payı dönüldüğünü gözler önüne serdi.

    Afet bölgesinde çekilmiş görüntü kanaatini veren videoyu görenler adeta dehşete düştü.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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