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    Muğla'da feci kaza 3 can aldı!

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi daha hayatını kaybedince ölü sayısı 3'e yükseldi.

    Muğla&#039;da feci kaza 3 can aldı!
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Muğla'da yaşanan feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Çaykenarı Mahallesi’nde M.S. idaresindeki 48 ALK 479 plakalı otomobil ile Abdulvahap Deniz (49) idaresindeki 07 GLB 59 plakalı otomobil Fethiye – Kaş yolunda kafa kafaya çarpıştı.

    Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

    Muğla'da feci kaza 3 can aldı!

    Kazada 48 AL K479 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Solak (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi ise ağır şekilde yaralandı.

    Muğla'da feci kaza 3 can aldı!

    Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Abdulvahap Deniz(49) ve Türkan Solak (29) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Diğer yaralının tedavisi devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MuğlaKaza
    Haberler > Güncel > Muğla'da feci kaza 3 can aldı!
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